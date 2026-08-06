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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı? pgm.adalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı? pgm.adalet.gov.tr

16:21, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:21, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı? pgm.adalet.gov.tr

Adalet Bakanlığının 2026 personel alım sürecinde gözler sonuç ekranına çevrildi. Zabıt kâtibi başta olmak üzere mübaşir, infaz ve koruma memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför ve diğer kadrolara başvuru yapan binlerce aday, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların yayımlanacağı illeri yakından takip ediyor. Sonuçlar kademeli olarak ilan edilirken, adaylar yerleştirme durumlarını elektronik sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Hangi illerde sonuçların açıklandığı ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Binlerce adayın başvurduğu Adalet Bakanlığı personel alımında sonuç süreci hız kazandı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından bazı illerde sonuç listeleri yayımlanmaya başlarken, diğer illerde başvuru yapan adaylar da açıklama tarihlerini bekliyor. Zabıt kâtibi, mübaşir, icra kâtibi, güvenlik görevlisi ve hizmetli kadroları için sonuç sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, ilan edilen listeleri takip ederek yerleştirme durumlarını öğrenmeye başladı.

Binlerce adayın başvurduğu Adalet Bakanlığı personel alımında sonuç süreci hız kazandı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından bazı illerde sonuç listeleri yayımlanmaya başlarken, diğer illerde başvuru yapan adaylar da açıklama tarihlerini bekliyor. Zabıt kâtibi, mübaşir, icra kâtibi, güvenlik görevlisi ve hizmetli kadroları için sonuç sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, ilan edilen listeleri takip ederek yerleştirme durumlarını öğrenmeye başladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından 15 bin personel alımına ilişkin resmi kılavuz yayımlandı.

Yayımlanan resmi kılavuza göre, başvurusu kabul edilerek sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile sınav yerleri, en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Değerlendirme takvimi göz önünde bulundurulduğunda, adliye komisyonlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından sonuçların Ağustos ayının ilk haftasından başlayarak kademeli biçimde açıklanması öngörülüyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Adalet Bakanlığı tarafından 15 bin personel alımına ilişkin resmi kılavuz yayımlandı.Yayımlanan resmi kılavuza göre, başvurusu kabul edilerek sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile sınav yerleri, en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Değerlendirme takvimi göz önünde bulundurulduğunda, adliye komisyonlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından sonuçların Ağustos ayının ilk haftasından başlayarak kademeli biçimde açıklanması öngörülüyor.

UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Zabıt kâtibi ünvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16 Temmuz 2026 - 20 Temmuz 2026 tarihleri arasında sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 01 Ağustos 2026 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?Zabıt kâtibi ünvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16 Temmuz 2026 - 20 Temmuz 2026 tarihleri arasında sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 01 Ağustos 2026 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen (elektrik), teknisyen (inşaat), teknisyen (makine), teknisyen (bilgisayar), teknisyen (mobilya), teknisyen (tesisat ve iklimlendirme), destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı) ve destek personeli (hizmetli) ünvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen (elektrik), teknisyen (inşaat), teknisyen (makine), teknisyen (bilgisayar), teknisyen (mobilya), teknisyen (tesisat ve iklimlendirme), destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı) ve destek personeli (hizmetli) ünvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;

Zabıt Katibi: 5.259 kişi

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

Mübaşir: 1.041 kişi

İcra Kâtibi: 900 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

Psikolog: 410 kişi

Teknisyen: 322 kişi

Büro Personeli: 316 kişi

Hemşire: 286 kişi

Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;Zabıt Katibi: 5.259 kişiİnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişiDestek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişiMübaşir: 1.041 kişiİcra Kâtibi: 900 kişiKoruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişiPsikolog: 410 kişiTeknisyen: 322 kişiBüro Personeli: 316 kişiHemşire: 286 kişiSosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.
Başlıklar :Adalet BakanlığıAdalet Bakanlığı personel alımızabıt katibi alımı
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