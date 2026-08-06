Ahbap Derneği'ne bağış yapan ünlüler kim?
Sanatçı Haluk Levent'in de tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ünlü isimlerin derneğe yaptıkları bağışlar mercek altına alındı. Yapılan incelemede Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişinin derneğe bağış yaptığı belirlendi. MASAK raporunda, 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün yaptığı bağışlara yer verildi.
Ahbap Derneği soruşturmasında derneğe yapılan bağışlar mercek altına alındı. Hazırlanan MASAK raporunda ünlü isimlerin bağışları tek tek listelendi. Savcılık, bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün yaptığı bağışlara yer verildi. Savcılık, yardım amacıyla gönderilen paraların nereye aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediğini ve bağış amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştıracak.
Ahbap Derneği'ne hangi ünlü ne kadar bağış yaptı?
Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından derneğe yapılan yüksek tutarlı bağışlar detaylı şekilde yer aldı. Raporda, Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Beyazıt Öztürk ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatçı, medya mensubu, dijital içerik üreticisi ve iş insanının bağış yaptığı bilgisi paylaşıldı.
MASAK kayıtlarına göre Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik, Sibel Can adına Sibel Cangüre ve iş insanı Nevzat Aydın, Ahbap Derneği'ne 1'er milyon lira bağışta bulundu.
Raporda ayrıca Tolga Çevik'in 997 bin 650 lira, Ali Atay'ın 562 bin 386 lira, Ebru Gündeş, Somer Sivrioğlu ve Genco Erkal'ın 500'er bin lira, Halit Ergenç'in toplam 400 bin lira, Hasan Can Kaya'nın ise 320 bin lira bağış yaptığı belirtildi.
Kayıtlara göre Danla Bilic ve Can Yaman 250'şer bin lira bağış yaparken; Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek'in 200'er bin lira destek verdiği aktarıldı.
Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz'in 150'şer bin lira, Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu ve Elçin Sangu'nun ise 100'er bin lira bağış yaptığı raporda yer aldı.
Soruşturma kapsamında savcılık, bağış olarak gönderilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına doğru şekilde işlenip işlenmediğini ve kampanyada belirtilen yardım amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
Raporda, bağışların büyük bölümünün "deprem yardımı", "Hatay", "deprem bölgesine yardım" ve "bağış" açıklamalarıyla gönderildiği belirtilirken, söz konusu isimlerin iyi niyetle ve depremzedelere destek amacıyla bağış yaptığı değerlendirmesine yer verildi.
Raporda, yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bağışçıların şüpheli değil, mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebileceği ifade edildi.
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