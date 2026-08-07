Artvin Yusufeli TOKİ hak sahipleri konut ve iş yeri belirleme kurası sonuçları isim listesi

Borç yapılandırmada son tarih ne zaman? MTV, SGK, KYK, vergi ve trafik cezası borcu nasıl ve kaç taksitle ödenecek?
Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurusunu zamanında yapanlar faiz indirimi ve teminatsız ödeme gibi avantajlardan yararlanıyor. İşte detaylar.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.