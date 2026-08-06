Erken emeklilik için kapsam açıklandı! Ayrı ayrı maddeler ile borçlanma yapılacak: 720 günden 2 bin 160 gün keseye koyuluyor

İsteğe bağlı sigorta ile prim tamamlanabilir mi?

Borçlanma hakkı bulunmayan veya aktif olarak çalışmayan kişiler için bir diğer seçenek isteğe bağlı sigorta sistemi oluyor.

18 yaşını dolduran ve Türkiye'de ikamet eden kişiler, SGK'ya başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Bu kapsamda yatırılan primler Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyor ve emeklilik hesabına dahil ediliyor.