Erken emeklilik için kapsam açıklandı! Ayrı ayrı maddeler ile borçlanma yapılacak: 720 günden 2 bin 160 gün keseye koyuluyor
Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için prim gün sayısı en önemli şartların başında geliyor. Yaş ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen prim eksiği nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar, eksik günlerini tamamlamanın yollarını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yer alan borçlanma ve isteğe bağlı sigorta gibi uygulamalar sayesinde belirli şartları taşıyan sigortalılar, çalışmadan da prim kazanarak emeklilik hakkına daha erken ulaşabiliyor. Askerlik, doğum, yurt dışı çalışma ve bazı özel durumlarda sunulan bu imkanlar, binlerce kişinin emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Peki çalışmadan prim kazanmanın yolları neler? Kimler hangi borçlanma haklarından yararlanabiliyor? İşte emeklilik sürecini hızlandırabilecek tüm yöntemler...
Prim gün sayısını tamamlayamadığı için emeklilik hayalini ertelemek zorunda kalan milyonlarca sigortalı için önemli fırsatlar bulunuyor. SGK'nın sunduğu çeşitli borçlanma ve isteğe bağlı sigorta uygulamaları sayesinde, belirli koşulları sağlayan vatandaşlar fiilen çalışmadan da prim gün sayılarını artırabiliyor. Özellikle askerlik, doğum, yurt dışı hizmet ve diğer borçlanma hakları, eksik primlerini tamamlamak isteyen çalışanlar için büyük avantaj sağlıyor. Bu yöntemlerden yararlanan birçok kişi emeklilik tarihini öne çekebilirken, bağlanacak aylık üzerinde de önemli etkiler oluşabiliyor. Peki çalışmadan prim nasıl kazanılır? Erken emeklilik sağlayan haklar neler? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Çalışmadan emeklilik mümkün mü? SGK'nın prim tamamlama yolları ve borçlanma hakları tek tek açıklandı
Emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan milyonlarca kişi, eksik sürelerini nasıl tamamlayabileceğini araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı, belirli şartları taşıyan sigortalılara çalışmadan da prim kazanma imkânı sunuyor. Doğum ve askerlik borçlanmasından isteğe bağlı sigortaya, yurt dışı hizmet borçlanmasından Bağ-Kur ihyasına kadar birçok yöntemle eksik prim günleri tamamlanabiliyor. Bazı durumlarda ise bu uygulamalar emeklilik tarihini öne çekebiliyor.
Çalışmadan emeklilik mümkün mü?
Emeklilik için gerekli prim günlerinin tamamı yalnızca fiili çalışma ile kazanılmak zorunda değil. Kanunda yer alan bazı düzenlemeler sayesinde eksik primler borçlanma veya isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlanabiliyor.
Ancak hiçbir çalışma süresi bulunmayan bir kişinin tüm prim günlerini yalnızca borçlanma yöntemiyle satın alarak emekli olması mümkün değil. Borçlanma hakkı yalnızca kanunda belirtilen süreler için kullanılabiliyor.
Borçlanma sistemi nasıl işliyor?
Borçlanma, sigortalının geçmişte prim ödenmemiş ancak kanunen borçlanılmasına izin verilen süreleri toplu ödeme yaparak hizmet süresine ekletmesi anlamına geliyor. Bu yöntem sayesinde eksik prim günleri tamamlanabiliyor ve emeklilik için gerekli şartlara daha erken ulaşılabiliyor.
Kimler doğum ve askerlik borçlanması yapabiliyor?
Kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonra gerçekleşen doğumlar için borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Her çocuk için en fazla 720 gün olmak üzere 3 çocuğa kadar toplam 2.160 gün (6 yıl) hizmet süresi kazanılabiliyor. Bu hak, gerekli şartların sağlanması halinde evlat edinen anneler için de uygulanabiliyor. Erkek sigortalılar ise askerlikte geçen sürelerini borçlanarak eksik prim günlerini tamamlayabiliyor. Askerlik hizmetinin sigorta başlangıcından önce yapılmış olması halinde, borçlanılan süre kadar sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebildiği için daha erken emeklilik imkânı da doğabiliyor.
Borçlanma erken emeklilik sağlayabilir mi?
Borçlanma yalnızca prim gününü artırmakla kalmıyor, bazı sigortalılar için emeklilik tarihini de öne çekebiliyor.
Örneğin yaş şartını tamamlayan veya EYT kapsamında yaş koşulu bulunmayan kadın sigortalılar, doğum borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayarak daha erken emekli olabiliyor.
Benzer şekilde askerlik borçlanması, sigorta başlangıcından önce askerlik yapan erkek sigortalıların işe giriş tarihini geriye çekebildiği için emeklilik yaşını ve tarihini olumlu etkileyebiliyor.
Yurt dışı borçlanmasında hangi haklar bulunuyor?
Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları da belirli şartlarla hizmet borçlanması yapabiliyor.
Kadınlar, yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra geçen bazı süreler için fiilen çalışmamış olsalar bile borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Türkiye'deki sigortalılık süreleriyle birlikte değerlendirildiğinde bu uygulama emeklilik için avantaj sağlayabiliyor.
Yurt dışı borçlanmaları hangi sigortalılık kapsamında değerlendiriliyor?
2019 yılında yapılan yasal değişiklik sonrasında yurt dışı borçlanmaları genel olarak Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor.
Bu nedenle Türkiye'de hiç sigortalılık kaydı bulunmayan kişiler için emeklilik hesabı Bağ-Kur şartlarına göre yapılıyor. Türkiye'de daha önce prim ödemesi bulunanların ise eksik günlerini tamamlaması mümkün olabiliyor.
İsteğe bağlı sigorta ile prim tamamlanabilir mi?
Borçlanma hakkı bulunmayan veya aktif olarak çalışmayan kişiler için bir diğer seçenek isteğe bağlı sigorta sistemi oluyor.
18 yaşını dolduran ve Türkiye'de ikamet eden kişiler, SGK'ya başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Bu kapsamda yatırılan primler Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyor ve emeklilik hesabına dahil ediliyor.
Bağ-Kur'lular için ihya imkânı
Prim borçları nedeniyle geçmişte hizmet süreleri dondurulan Bağ-Kur sigortalıları, ihya uygulamasıyla bu süreleri yeniden hizmetten saydırabiliyor. Borçlanma işlemlerinde yalnızca ihtiyaç duyulan süre kadar ödeme yapılabilirken, ihya uygulamasında dondurulan sürenin tamamının canlandırılması gerekiyor.
Borçlanma tutarları ne kadar?
2026 yılı brüt asgari ücreti üzerinden hesaplanan borçlanma tutarları farklılık gösteriyor.
Doğum borçlanmasında günlük prim hesabı brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden yapılıyor. Buna göre bir aylık doğum borçlanmasının en düşük tutarı 10.569,60 TL olarak hesaplanıyor.
Askerlik, yurt dışı borçlanması ve ihya işlemlerinde ise oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. Bu kapsamda bir aylık en düşük ödeme tutarı 14.863,50 TL seviyesinde bulunuyor.
Borçlanma yapılabilecek diğer süreler
Doğum ve askerlik dışında da birçok süre için hizmet borçlanması yapılabiliyor. Bunlardan bazıları şöyle:
Memurların ücretsiz izin süreleri,
Sigortasız geçen avukatlık stajı (en fazla 1 yıl),
Doktora ve tıpta uzmanlık eğitiminde geçen belirli süreler,
Fahri asistanlıkta geçen hizmet süreleri,
Kısmi süreli çalışanların eksik prim günleri,
1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında geçirilen öğrenim süreleri,
Uzman ve usta öğreticilikte geçen hizmetler,
Polis, subay ve astsubay olarak göreve başlamadan önceki kanunda belirtilen eğitim süreleri,
Emniyet Genel Müdürlüğü adına geçirilen eğitim dönemleri,
Seçim nedeniyle görevden ayrılanların açıkta geçen süreleri,
Grev ve lokavtta geçen ve kanunen borçlanmaya izin verilen süreler.
Başvuru yapmadan önce hesaplama önemli
Borçlanma ve isteğe bağlı sigorta uygulamaları, eksik prim günlerini tamamlamak isteyen sigortalılar için önemli avantajlar sağlayabiliyor. Ancak her yöntemin emeklilik yaşına, aylık bağlama sistemine ve ödenecek prim tutarına etkisi farklı olabiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde kişiye özel hizmet dökümünün incelenmesi ve hangi yöntemin daha avantajlı olduğunun hesaplanması büyük önem taşıyor.
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