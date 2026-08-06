Fındık fiyatları açıklandı mı? 2026-2027 Giresun, Levant, Sivri fındık alım fiyatları ne kadar?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerinin uzun süredir beklediği 2026 sezonu alım fiyatlarını resmen duyurdu. Kurum, Giresun kalite fındığı kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındığı ise 250 liradan satın alacak. Alımlar 24 Ağustos’ta başlayacak ve üreticiler ürünlerini randevu sistemiyle TMO’ya teslim edebilecek. Randevular 17 Ağustos itibariyle TMO iş yerleri ile e Devlet üzerinden alınabilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerinin merakla beklediği 2026 sezonu alım fiyatlarını açıkladı.
Kurum, Giresun kalite fındığı kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındığı ise 250 liradan satın alacak.
Randıman farkı da belli oldu. 50 randımanın üzerindeki ürünlerde Giresun kalite için kilogram başına 5,1 lira, Levant kalite için ise 5 lira ilave ödeme yapılacak.
Fındık alımları ne zaman yapılacak?
Alımlar 24 Ağustos’ta başlayacak ve üreticiler ürünlerini randevu sistemiyle TMO’ya teslim edebilecek.
Fındık alım şartları açıklandı mı?
TMO, alımları fiziksel analiz yöntemiyle gerçekleştirecek. Satın alınacak ürünlerde rutubet oranının en fazla yüzde 6,5, sağlam iç fındık oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Eski mahsulle yeni mahsulün karıştırıldığı ürünler ise kabul edilmeyecek.
Üreticilerin, ürünlerini teslim etmeden önce yeterince kurutmaları ve 2026 yılı ÇKS kayıtlarını güncellemeleri istendi.
TMO fındık alım ücretleri ne zaman ödenecek?
TMO, ürün bedellerinin teslimattan sonra 21’inci günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.