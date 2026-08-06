LGS 1. nakil tercih sonuçları 2026: LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez 1. nakil sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan birinci nakil başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler, tercih ettikleri liselere yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuç tarihini beklemeye başladı. İlk yerleştirmede istediği okula kayıt hakkı kazanamayan ya da farklı bir liseye geçmek isteyen binlerce aday, e-Okul üzerinden açıklanacak sonuçlara odaklanırken, ikinci nakil sürecinin başlayacağı tarih de merak konusu oldu. Peki 2026 LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yayımladığı resmi takvim ve merak edilen tüm ayrıntılar...
LGS nakil maratonunda ilk etap sona ererken, öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 1. nakil tercih başvurularını tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte 2. nakil başvuru süreci de başlayacak ve öğrenciler boş kontenjanlar doğrultusunda bir kez daha tercih yapma fırsatı yakalayacak. Peki 2026 LGS 1. nakil sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İkinci nakil başvuruları ne zaman başlayacak? İşte resmi takvime göre tüm detaylar...
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 LGS takvimi sonrasında nakil başvuruları için tarihler belli oldu. Buna göre; LGS yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYENLER İÇİN TERCİH TARİHLERİ
17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.