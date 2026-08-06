13 bin 750 lira burs desteği başvuruları başladı mı? TENBAK 2026 burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

Üniversite eğitimine bu yıl başlayan ve YKS'de derece elde eden öğrencileri yakından ilgilendiren TENMAK burs programı için heyecanlı bekleyiş başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, 2026 yılında YKS'de ilk 10 bin başarı sıralamasına girerek belirlenen lisans programlarına yerleşen öğrencilere aylık 13 bin 750 TL'ye varan burs desteği sağlanacak. Başarı ve araştırma bursu olmak üzere iki ayrı kategoride uygulanacak destek programının kapsamı bu yıl genişletilirken, burs verilecek öğrenci ve bölüm sayısı da artırıldı. Başvuruların başlamasını bekleyen adaylar ise tarihleri, başvuru şartlarını ve istenecek belgeleri araştırıyor. Peki TENMAK burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek ve başvurular nasıl yapılacak? İşte 2026 TENMAK burs programına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...