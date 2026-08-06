E Okul Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Tablosu 2026
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından lise nakil süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kalan kontenjanları ve liselerin güncel taban puanlarını da erişime açtı. İlk tercihlerinde istedikleri okula yerleşemeyen ya da daha üst sıradaki bir liseye geçmek isteyen öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden boş kontenjanları inceleyerek 1. nakil başvurularını yapabilecek. Nakil sürecinde her yerleştirme döneminin ardından kontenjanlar yeniden güncellenecek ve öğrenciler için yeni tercih fırsatları doğacak. Peki 2026 LGS boş kontenjan listesi nasıl sorgulanır? Nakil başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB'in yayımladığı takvim ve merak edilen tüm ayrıntılar...
LGS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte eğitim gündemi bu kez boş kontenjanlar ve nakil başvurularına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yerleştirme sonuçlarıyla eş zamanlı olarak boş kalan kontenjanları öğrencilerin erişimine açarken, ilk tercihinde istediği liseye yerleşemeyen adaylar için nakil sürecini de başlattı. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerindeki kontenjanlar e-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Peki LGS boş kontenjanları nereden sorgulanır? 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul üzerinden boş kontenjanlar ve taban puanları da erişime açıldı.
LGS BOŞ KONTENJANLAR NEREDEN SORGULANIR?
LGS boş kontenjanları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Sistemi internet adresi üzerinden ve MEB Resmi Web Sitesi üzerindeki duyurular ve taban puanlar/kontenjan arama ekranlarından güncel olarak görüntülenebilecek.
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