Mohamed Salah'ın maliyeti ne kadar? Mohamed Salah kaç yıllık sözleşme imzaladı, Trabzonspor'da ne kadar kalacak?
Trabzonspor, Mohamed Salah transferini resmen duyurdu. Dün sağlık kontrollerinden geçen ve ardından Trabzon'a giden yıldız futbolcuyla bordo-mavililer 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan bildirime göre her sezon 10 milyon Euro maaş ve 7 milyon Euro imza parası ödenecek. Salah transferi KAP'a bildirildi.
Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada futbolcunun maliyeti de belli oldu.
Trabzonspor, Salah'la imzalanan 2 yıllık sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kulüpten yapılan bildirime göre her sezon 10 milyon Euro maaş ve 7 milyon Euro imza parası ödenecek. Ayrıca sözleşmede her sezon için şarta bağlı bonuslar yer alacak.
Süper Lig'de yılın transfer hamlesi Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Mısırlı yıldız, Trabzon'da müthiş bir kalabalık tarafından karşılandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Muhammed Salah, bir dünya yıldızı. Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi” açıklamasını yaptı.
Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, havaalanında açıklamalarda bulundu. Muhammed Salah, “Ortam inanılmaz. Çok mutluyum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiden dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” sözlerini dile getirdi.
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