Mohamed Salah'ın maliyeti ne kadar? Mohamed Salah kaç yıllık sözleşme imzaladı, Trabzonspor'da ne kadar kalacak?

Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, havaalanında açıklamalarda bulundu. Muhammed Salah, “Ortam inanılmaz. Çok mutluyum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiden dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” sözlerini dile getirdi.