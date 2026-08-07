Okullara güvenlik görevlisi mi alınacak? MEB personel alımı İŞKUR TYP başvurusu ne zaman?
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından okullarda güvenliğin artırılması için kritik adımlar atıldı. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı ifade edildi.
Hükümet, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirmek için düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin yeni güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden istihdam edilecek personel 81 il valiliklerince görevlendirilecek. Yeni sistemde görev alacak personele dedektörle arama yetkisi de verilecek.
Okul girişlerinde görev yapacak güvenlik görevlileri, okul binalarına giren ve çıkan kişileri kontrol edecek. Şüpheli görülen durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerine anlık bilgi aktaracak. Uygulamanın temel hedefi, okul çevresinde yaşanabilecek güvenlik risklerini en aza indirmek ve özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü muhtemel saldırıların önüne geçmek. Güvenlik personeli, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında koordinasyonun ilk halkasını oluşturacak. İçişleri Bakanlığı da daha önce 81 il valiliğine gönderdiği genelgede okul ve çevresinde risk analizine dayalı güvenlik planlaması, erken uyarı mekanizmaları, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında hızlı bilgi paylaşımı ve kamera sistemlerinin güçlendirilmesi talimatını vermişti.
Görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından, okulda çalışıp çalışamama yetkinlikleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturulup ölçülecek.
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