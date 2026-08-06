POLİSLİK ALIMI SON DURUM 2026: EGM polis alımı ne zaman, son tarih belli oldu mu?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik hayali kuran binlerce adayın gözü Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru takvimi ve taban puanlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu beklenirken, adaylar TYT puan şartı, kontenjanlar, başvuru tarihleri ve diğer başvuru koşullarını araştırmaya başladı. Resmi kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte 2026 PMYO taban puanı, yaş şartı ve başvuru takvimi kesinlik kazanacak. Peki 2026 PMYO taban puanları açıklandı mı? Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekiyor? EGM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2026 PMYO başvuru sürecine ilişkin son gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar...
Polis olmak isteyen adaylar için 2026 PMYO başvuru süreci en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte binlerce aday, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımlayacağı başvuru kılavuzunu beklemeye başladı. Kılavuzla birlikte PMYO taban puanı, kontenjanlar, başvuru tarihleri ve fiziki yeterlilik sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşecek. Henüz resmi başvuru takvimi açıklanmazken, adaylar "PMYO başvuruları ne zaman başlayacak?", "Polislik taban puanı kaç olacak?" ve "TYT puanı ile nasıl başvuru yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 polis alımına ilişkin son durum ve merak edilenler...
POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis alımı 2026 başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başvuru takviminin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
POMEM (Ön Lisans ve Lisans) Polis Alımı Kriterleri Neler?
Üniversite mezunlarına yönelik gerçekleştirilen POMEM alımlarında ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınır.
Lisans Mezunları: KPSS P3 puan türünden en az 60,00 taban puan almak,
Ön Lisans Mezunları: KPSS P93 puan türünden en az 65,00 taban puan almak zorundadır.
Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.
PMYO (Lise Mezunu) Polislik Başvuru Şartları
Lise mezunu adayların katıldığı PMYO alımlarında değerlendirme YKS yerleştirme puanı üzerinden değil, ÖSYM tarafından açıklanan TYT ham puanı esas alınarak yapılır.
TYT Taban Puanı: Adayların YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den en az 250 ham puan alması beklenmektedir.
Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak gerekir.
Fiziksel Boy Şartı: Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için ise en az 162 cm boy sınırı bulunur.
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