Resmi Gazete kararları 6 Ağustos Perşembe: Emlak Vergisi inşaat maliyet bedelleri ne kadar oldu?
Bugünkü Resmî Gazete kararları arasında emlak vergisini ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2027 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Resmî Gazete’nin 6 Ağustos 2026 tarihli ve 33332 sayılı nüshasında yayımlanan düzenlemeye göre belirlenen bedeller, binaların emlak vergisine esas vergi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak. İşte Resmi Gazete 6 Ağustos Perşembe atama kararları.
Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ve kararlar kapsamında, gelecek yıla ilişkin emlak vergisi hesaplamalarında temel alınacak inşaat maliyet bedelleri resmen belli oldu. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında belirlenen metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılına ilişkin bina vergi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak. Vergi değeri hesaplanırken, yapıların metrekare normal inşaat maliyetine arsa veya arsa payı değeri de eklenecek.
Tebliğ ekinde yer alan cetvele göre metrekare normal inşaat maliyetleri; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kâgir, yığma yarı kâgir, ahşap ve taş binalar için ayrı ayrı belirlendi. Her yapı türü ise birinci, ikinci ve üçüncü sınıf özelliklerine göre farklı maliyet bedellerine tabi tutuldu.
Söz konusu maliyet bedelleri, 2027 yılında uygulanacak emlak vergisine esas bina vergi değerlerinin belirlenmesinde temel ölçütlerden biri olacak.
Cetvelde ayrıca yapıların kullanım amaçlarına göre de ayrı maliyetler belirlendi. Buna göre;
Meskenler,
Fabrika ve imalathane binaları,
Oteller,
Sinema ve tiyatro binaları,
Banka ve sigorta binaları,
İdare binaları,
Deniz istasyonu binaları,
Yeraltı garajları,
Müstakil garajlar,
Yurtlar,
Okul binaları,
Yüzme havuzları,
Banyo ve hamamlar,
Pazar ve fuar yerlerindeki yapılar,
Kurutma tesisleri,
Silolar,
Transformatör binaları,
Diğer ticarethane ve işyerleri,
Mesken binaları,
Özellik arz eden binalar
için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ayrı ayrı gösterildi.
Tebliğde yer alan metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılı emlak vergisi matrahının hesaplanmasında esas alınacak. Bina vergi değeri, söz konusu maliyet bedelleri ile arsa veya arsa payı değerinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birlikte değerlendirilmesiyle belirlenecek.
6 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesine İlişkin Olarak Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile İmzalanan Hibe Anlaşması
YÖNETMELİK
–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/275, K: 2026/83 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/246, K: 2026/108 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/230, K: 2026/110 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2020/24873 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/52228 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/63967 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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