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SGK'dan 3600-4500-5000 prim günle emeklilik imkanı! Erken emeklilikte 55, 58, 60 yaşa kritik detay

SGK'dan 3600-4500-5000 prim günle emeklilik imkanı! Erken emeklilikte 55, 58, 60 yaşa kritik detay

13:20, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:20, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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SGK'dan 3600-4500-5000 prim günle emeklilik imkanı! Erken emeklilikte 55, 58, 60 yaşa kritik detay

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için prim günü ve yaş hesabı yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigorta başlangıç tarihine göre değişen emeklilik şartları, çalışanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle prim eksiği bulunanlar, kademeli emeklilik beklentisi taşıyanlar ve emeklilik tarihini netleştirmek isteyen vatandaşlar, SGK düzenlemelerini yakından izliyor.

Emeklilik için geri sayıma geçen çalışanlar, SGK mevzuatındaki şartları yakından takip ediyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim günü ve yaş kriterine göre değişen emeklilik koşulları, milyonlarca kişinin geleceğe yönelik planlamasında belirleyici oluyor. Son dönemde gündeme gelen kademeli emeklilik ve prim düzenlemeleri de vatandaşların konuya olan ilgisini artırmış durumda.

Emeklilik için geri sayıma geçen çalışanlar, SGK mevzuatındaki şartları yakından takip ediyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim günü ve yaş kriterine göre değişen emeklilik koşulları, milyonlarca kişinin geleceğe yönelik planlamasında belirleyici oluyor. Son dönemde gündeme gelen kademeli emeklilik ve prim düzenlemeleri de vatandaşların konuya olan ilgisini artırmış durumda.

Milyonlarca çalışan ve emekli adayının en çok merak ettiği başlıkların başında emeklilik şartları, prim günleri ve kıdem tazminatı hakları geliyor. Özellikle “5000 günle emekli olunur mu?”, “3600 günle erken emeklilik mümkün mü?” ve “İstifa ederek kıdem tazminatı alınabilir mi?” soruları sık sık gündeme taşınıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine ve sigorta statüsüne göre değişiklik gösteriyor.

Milyonlarca çalışan ve emekli adayının en çok merak ettiği başlıkların başında emeklilik şartları, prim günleri ve kıdem tazminatı hakları geliyor. Özellikle “5000 günle emekli olunur mu?”, “3600 günle erken emeklilik mümkün mü?” ve “İstifa ederek kıdem tazminatı alınabilir mi?” soruları sık sık gündeme taşınıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine ve sigorta statüsüne göre değişiklik gösteriyor.

5000 GÜN HERKES İÇİN YETERLİ DEĞİL

Emeklilikte en önemli kriterlerin başında prim günü geliyor. Ancak yalnızca 5000 prim gününü tamamlamak tek başına emeklilik için yeterli olmuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarda prim şartı işe giriş tarihine göre kademeli olarak değişiyor. Bu kapsamda bazı çalışanlar 5000 günle emekli olabilirken, daha sonraki tarihlerde sigortalı olanlarda gerekli prim şartı 5975 güne kadar yükseliyor. 1999 sonrası sigortalı olanlarda ise yaş ve sigortalılık süresi şartı da devreye giriyor.

5000 GÜN HERKES İÇİN YETERLİ DEĞİLEmeklilikte en önemli kriterlerin başında prim günü geliyor. Ancak yalnızca 5000 prim gününü tamamlamak tek başına emeklilik için yeterli olmuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarda prim şartı işe giriş tarihine göre kademeli olarak değişiyor. Bu kapsamda bazı çalışanlar 5000 günle emekli olabilirken, daha sonraki tarihlerde sigortalı olanlarda gerekli prim şartı 5975 güne kadar yükseliyor. 1999 sonrası sigortalı olanlarda ise yaş ve sigortalılık süresi şartı da devreye giriyor.

4400 GÜNLE EMEKLİLİK MÜMKÜN OLMUYOR

Çalışanların sık araştırdığı başlıklardan biri de 4400 günle emeklilik konusu. Ancak mevcut sistemde 4400 prim günüyle doğrudan emeklilik hakkı bulunmuyor. 1999 sonrası sigorta girişine sahip çalışanlarda kısmi emeklilik için en az 4500 prim günü gerekiyor. Bunun yanında yaş ve sigortalılık süresi şartlarının da tamamlanması gerekiyor.

4400 GÜNLE EMEKLİLİK MÜMKÜN OLMUYORÇalışanların sık araştırdığı başlıklardan biri de 4400 günle emeklilik konusu. Ancak mevcut sistemde 4400 prim günüyle doğrudan emeklilik hakkı bulunmuyor. 1999 sonrası sigorta girişine sahip çalışanlarda kısmi emeklilik için en az 4500 prim günü gerekiyor. Bunun yanında yaş ve sigortalılık süresi şartlarının da tamamlanması gerekiyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI VAR

3600 günle emeklilik hakkı ise yalnızca belirli bir grubu kapsıyor. Bu uygulama, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK’lı çalışanlar için geçerli oluyor. Bu kapsamda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını tamamladığında 3600 gün üzerinden yaş haddinden emekli olabiliyor. Ancak bu sistem “erken emeklilik” anlamına gelmiyor. Çalışma hayatını tamamlayamayan kişilere belirli yaş şartıyla emeklilik imkanı sunuluyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI VAR3600 günle emeklilik hakkı ise yalnızca belirli bir grubu kapsıyor. Bu uygulama, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK’lı çalışanlar için geçerli oluyor. Bu kapsamda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını tamamladığında 3600 gün üzerinden yaş haddinden emekli olabiliyor. Ancak bu sistem “erken emeklilik” anlamına gelmiyor. Çalışma hayatını tamamlayamayan kişilere belirli yaş şartıyla emeklilik imkanı sunuluyor.

BAĞ-KUR’DA 3600 GÜN UYGULAMASI YOK

Bağ-Kur sigortalıları için ise 3600 günle emeklilik sistemi bulunmuyor. Bağ-Kur’da kısmi emeklilik için gerekli prim günü 5400 olarak uygulanıyor. Bu nedenle Bağ-Kur’luların emeklilik hesabında hem prim gününü hem de yaş şartını dikkate alması gerekiyor.

BAĞ-KUR’DA 3600 GÜN UYGULAMASI YOKBağ-Kur sigortalıları için ise 3600 günle emeklilik sistemi bulunmuyor. Bağ-Kur’da kısmi emeklilik için gerekli prim günü 5400 olarak uygulanıyor. Bu nedenle Bağ-Kur’luların emeklilik hesabında hem prim gününü hem de yaş şartını dikkate alması gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATINDA “10 YIL” DETAYI DOĞRU DEĞİL

Çalışma hayatında en çok yanlış bilinen konulardan biri de kıdem tazminatı hakkı oluyor. Kamuoyunda sık sık dile getirilen “10 yıl çalışan tazminatını alıp ayrılır” söylemi mevzuatta birebir karşılık bulmuyor.

Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bunun yanında çalışanların belirli şartları taşıması gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATINDA “10 YIL” DETAYI DOĞRU DEĞİLÇalışma hayatında en çok yanlış bilinen konulardan biri de kıdem tazminatı hakkı oluyor. Kamuoyunda sık sık dile getirilen “10 yıl çalışan tazminatını alıp ayrılır” söylemi mevzuatta birebir karşılık bulmuyor.Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bunun yanında çalışanların belirli şartları taşıması gerekiyor.

YAŞ DIŞINDAKİ EMEKLİLİK ŞARTLARINI TAMAMLAYANLAR TAZMİNAT ALABİLİYOR

Çalışanlar, emeklilik için yaş dışında kalan şartları tamamladığında kendi isteğiyle işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. 1999 sonrası sigortalı olanlarda 7000 prim günü, daha eski sigorta girişine sahip çalışanlarda ise 3600 gün ve gerekli sigortalılık süresi şartının tamamlanması gerekiyor. Bu durumda SGK’dan alınacak resmi yazıyla işverene başvurulabiliyor.

YAŞ DIŞINDAKİ EMEKLİLİK ŞARTLARINI TAMAMLAYANLAR TAZMİNAT ALABİLİYORÇalışanlar, emeklilik için yaş dışında kalan şartları tamamladığında kendi isteğiyle işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. 1999 sonrası sigortalı olanlarda 7000 prim günü, daha eski sigorta girişine sahip çalışanlarda ise 3600 gün ve gerekli sigortalılık süresi şartının tamamlanması gerekiyor. Bu durumda SGK’dan alınacak resmi yazıyla işverene başvurulabiliyor.

İSTİFA EDEREK TAZMİNAT ALINABİLEN DURUMLAR

Mevzuatta bazı özel durumlarda çalışanlara istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkı tanınıyor.

Bunlar arasında:

Emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlanması

Erkek çalışanların askerlik nedeniyle işten ayrılması

Kadın çalışanların evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılması

İşverenin maaş ödememesi veya çalışma şartlarına aykırı davranması gibi haklı fesih nedenleri yer alıyor.

Özellikle haklı fesih durumlarında çalışanların mağduriyet yaşamaması için süreci belgeyle desteklemesi önem taşıyor.

İSTİFA EDEREK TAZMİNAT ALINABİLEN DURUMLARMevzuatta bazı özel durumlarda çalışanlara istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkı tanınıyor.Bunlar arasında:Emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlanmasıErkek çalışanların askerlik nedeniyle işten ayrılmasıKadın çalışanların evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılmasıİşverenin maaş ödememesi veya çalışma şartlarına aykırı davranması gibi haklı fesih nedenleri yer alıyor.Özellikle haklı fesih durumlarında çalışanların mağduriyet yaşamaması için süreci belgeyle desteklemesi önem taşıyor.

EMEKLİLİKTE TARİH DETAYI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterdiği için her çalışanın durumu farklı hesaplanıyor.

Bu nedenle prim günü, yaş şartı ve sigortalılık süresi birlikte değerlendirilirken, çalışanların SGK kayıtlarını düzenli kontrol etmesi önem taşıyor.

EMEKLİLİKTE TARİH DETAYI BELİRLEYİCİ OLUYORSosyal güvenlik sisteminde emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterdiği için her çalışanın durumu farklı hesaplanıyor.Bu nedenle prim günü, yaş şartı ve sigortalılık süresi birlikte değerlendirilirken, çalışanların SGK kayıtlarını düzenli kontrol etmesi önem taşıyor.
Başlıklar :erken emeklilikSGKErken Emeklilik Tablosu
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