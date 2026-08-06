TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman? İstanbul 15 bin TOKİ kiralık sosyal konut kime verilecek şartlar ne olacak kuralar ne zaman çekilecek?
İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz" dedi. Kiralık sosyal konut başvuru şartları kapsamında belirli toplumsal gruplara özel kontenjanlar tanınacak. Peki İstanbul'da 15 bin TOKİ kiralık konut projesine kimler başvurabilir, şartları nedir?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul genelinde 15 bin konut ilk etapta vatandaşların kullanımına sunuluyor. Fahiş ev kiralarını düşürmeyi hedefleyen devlet destekli modelde kira fiyatları, bulunulan bölgedeki piyasa rayiç bedelinin yarısı ya da daha altında bir fiyata sabitlenecek.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralık Sosyal Konut uygulamasını ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız." dedi. Kuraları çekilerek yapımına başlanan "Ev Sahibi Türkiye" projesi ile 100 bin sosyal konutu İstanbul'a kazandıracaklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
TOKİ kiralık konut talep toplama tarihi 15 bin kiralık sosyal konut kurası ne zaman?
"Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını, bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz üç yıllık olacak. Üç sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kurayla belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız. İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."
TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut kurası nasıl çekilecek?
Başvuruların tamamlanmasının ardından konut tahsisleri şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda kura usulüyle gerçekleştirilecek. Kurada adı çıkan vatandaşlar doğrudan TOKİ ile sözleşme imzalayarak kurumun kiracısı olacak.
Devlet mülkiyetinde kalmaya devam edecek olan 1+1, 2+1 ve 3+1 kiralık daireler, hak sahiplerine 3 yıllık kiralama süresi için tahsis edilecek. 3 yılın sonunda konutlar bakıma alınarak yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece sistemden daha fazla vatandaşın yararlanması sağlanacak.
TOKİ İstanbul kiralık konut kimlere verilecek, kiralık konut başvuru şartı nedir?
TOKİ kiralık konut projesinden yararlanabilmek için öncelikli şart üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve belirlenen gelir sınırının altında kalınması olacak. Aynı zamanda başvuru yapacak kişilerin belirli bir süre İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekecek.
Kiralık sosyal konut başvuru şartları kapsamında belirli toplumsal gruplara özel kontenjanlar tanınacak. Projede kontenjan ayrılacak gruplar şu şekilde sıralandı:
Dar gelirli ve sosyal yardım alan vatandaşlar,
Emekliler ve memurlar,
Engelli bireyler,
Evleri kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin önümüzdeki haftalarda başvuru takvimini, gelir sınırlarını ve kesin kontenjan dağılımını resmi kanallar üzerinden duyurması bekleniyor.
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