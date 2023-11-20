Galler-Türkiye maçı kadrosu
Galler-Türkiye maçı ne zaman, maç saat kaçta?
Galler-Türkiye maçı hakemi kim?
Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.
Emre Akbaba kadroda var mı?
A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda hangi isimler var?
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
A Milli Takımın hedefi grubu lider bitirmek
EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.
Türkiye puan durumu
Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.
Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.