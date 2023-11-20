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EURO 2024'e katılma hakkını elde eden Türkiye, Galler ile deplasmanda karşılaşacak: İşte A Milli Takım kadrosu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. İşte Galler-Türkiye maçı kadrosunda yer alan isimler.

10:59 - 20/11/2023 الإثنين
Güncelleme: 11:09 - 20/11/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Galler-Türkiye maçı kadrosu

Galler-Türkiye maçı kadrosu

A Milli Takım,
D Grubu 8. ve son maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

Galler-Türkiye maçı ne zaman, maç saat kaçta?

, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında yarın deplasmanda
ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Galler-Türkiye maçı hakemi kim?

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

Emre Akbaba kadroda var mı?

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda hangi isimler var?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci
: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans
: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet
: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

A Milli Takımın hedefi grubu lider bitirmek

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Türkiye puan durumu

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.



#Galler
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#UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası
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