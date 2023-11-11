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Galler -Türkiye maçı 21 Kasım'da oynanacak! A Milli Futbol Takımımızın hedefi lider olarak Euro 2024'e gitmek

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile oynayacağı maçın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, yedinci maçında Letonya'ya 4-0 üstün geldi. Sırada Galler bulunuyor. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

11:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galler Türkiye

Galler Türkiye

Milli ara için beklenen zaman geldi çattı.
Euro 2024
'e gitmeye hak kazanan
A Milli Futbol Takımımız
, grubundaki son maçında Galler'le kozlarını paylaşacak ve grup 1.'liğini garantilemek için mücadele edecek. İşte, aday kadrosu açıklanan milli takımımızın zorlu mücadelensinin günü, saati ve nasıl grup birincisi olabileceğine dair bilgiler...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak
21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galler Türkiye maç
ı 11 Kasım 2023 tarihinde oynanacak. Maç, saat 22:45'te başlayacak.

A Mili futbol Takımı'mız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8. ve son mücadelesine çıkmış olacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler Türkiye maçı
TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek. Bilindiği üzere milli maçlar TRT 1, TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak ekrana geliyor.

MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.

Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.




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