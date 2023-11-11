Galler Türkiye
GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
A Mili futbol Takımı'mız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8. ve son mücadelesine çıkmış olacak.
GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.
Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.