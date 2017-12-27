Garanti kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır?

Garanti kredi kartının internet kullanımına nasıl açılacağını sizler için hazırladık. 31 Aralık'ta onay verilmeyen hesaplar üzerinden kredi kartı ile alışveriş yapılamayacak. Vereceğiz bir “Onay” sayesinde kredi kartını internet kullanımına açabilirsiniz. Biz de sizler için Garanti’nin kredi kartının internet alışverişine nasıl açılacağını araştırdık. İşte kredi kartını internet kullanımına açma…

Yapılan düzenlemeyle birlikte 31 Aralık'a kadar süre uzatıldı.

Garanti Bankası'ndan 17 Ağustos için gönderilen mesaj

Garanti Bankası kartlarınız ile İnternette harcama yapmaya devam edebilmek için 17 Ağustos 2017 tarihine kadar talimat verebilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27/10/2016 tarihinde Banka ve Kredi Kartı yasası düzenlemeleri kapsamında yayımladığı yazısına istinaden, bireysel kredi kartlarınız ile bu kartlara bağlı ek kartlarınız ve banka kartlarınızla 17 Ağustos 2017 tarihinden sonra internetten harcama yapabilmek için onay vermeniz gerekmektedir. 17 Ağustos’a kadar onay vermemeniz durumunda, ilgili kartlarınız internet harcamalarına kapatılacaktır.

Garanti Bankası kartlarınız ile İnternette harcama yapmaya devam edebilmek için 17 Ağustos 2017 tarihine kadar aşağıdaki kanallardan talimat verebilirsiniz;

444 0 333 Alo Garanti

Garanti Bankası Şubeleri

BonusFlaş (Daha Fazlası > Ayarlar > Kart ayarları > Internet Üzerinden Alışveriş)

Ek kartlarınız ve banka kartlarınız da dahil olmak üzere tüm Garanti Bankası kartlarınız için TERCIH yazıp 3340’a gönderebilirsiniz.

Tek bir kredi kartınız için onay vermek isterseniz ONAY yazıp kart son 6 haneyi 3340'agönderebilirsiniz.

Tek bir Paracard’ınız için onay vermek isterseniz AÇIK yazıp kart son 6 haneyi 3340’agönderebilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi kartı internet alışverişe açma! Ziraat Bankası kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? 17 Ağustos’ta kredi kartları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlar onay vermedikleri kredi kartlarını artık 17 Ağustos’tan itibaren internet alışverişlerinde aktif olarak kullanamayacaklar. Yapacağınız ufak birkaç işlemle kredi kartınızı internet alışverişlerinize açabilirsiniz. Peki Ziraat Bankası kredi kartı internet alışveriş kullanımına nasıl açılır?Kredi kartınızı internet kullanımına açmak için cebinize gelen SMS mesajını onaylamanız gerekmektedir. Diğer bir seçenek ise ATM ya da Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.Ziraat Bankası444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerini arayabilir,Ziraat Bankası internet şubesi veya Ziraat Bankası şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.ING Bank“ONAY” boşluk kartınızın son 4 hanesini yazarak 2205’e SMS gönderebilir,0850 222 0 600 ING Bank Müşteri Hizmetlerini arayabilir,ING Bank internet bankacılığı veya ING Bank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.Halkbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma yöntemleriVakıfbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma 2017Denizbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açmaFinansbank kredi kartını internet alışverişine açma! Kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?Akbank kredi kartını internet alışverişine açtırma işlemiYapı Kredi Bankası kredi kartı internet alışverişine açma yöntemiGaranti kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? Kredi kartını internete açmaİş Bankası kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?

Halkbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma işlemi Halkbank kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? 17 Ağustos’ta kredi kartları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlar onay vermedikleri kredi kartlarını artık 17 Ağustos’tan itibaren internet alışverişlerinde aktif olarak kullanamayacaklar. Yapacağınız ufak birkaç işlemle kredi kartınızı internet alışverişlerinize açabilirsiniz. Peki Halkbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına nasıl açılır?Halkbank kredi kartınızı internet kullanımına açmak için cebinize gelen SMS mesajını onaylamanız gerekmektedir. Diğer bir seçenek ise ATM ya da Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.Halkbank“ONAY” yazıp 3404'e SMS gönderebilir,0850 222 0 400 numaralı Halkbank Dialog’u arayabilir,Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.Vakıfbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma 2017Denizbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açmaFinansbank kredi kartını internet alışverişine açma! Kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?Akbank kredi kartını internet alışverişine açtırma işlemiYapı Kredi Bankası kredi kartı internet alışverişine açma yöntemiGaranti kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? Kredi kartını internete açmaİş Bankası kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?Ziraat Bankası kredi kartı internet alışverişe açma!Halkbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma yöntemleri

Vakıfbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma 2017 Vakıfbank kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? 17 Ağustos’ta kredi kartları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlar onay vermedikleri kredi kartlarını artık 17 Ağustos’tan itibaren internet alışverişlerinde aktif olarak kullanamayacaklar. Yapacağınız ufak birkaç işlemle kredi kartınızı internet alışverişlerinize açabilirsiniz. Peki Vakıfbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına nasıl açılır?Vakıfbank kredi kartını internet alışverişine açmaYasa gereği VakıfBank Worldcard ile internet üzerinden harcama yapmaya devam edebilmek için 17 Ağustos’a kadar onayınız gerekmektedir. Onay vermemeniz durumunda kartlarınız 17.08.2017 tarihinde internet harcamalarına kapatılacaktır.Tek bir kartınız için internet alışverişlerinde kullanım onayı vermek isterseniz ONAY yazıp bir boşluk bırakıp kartınızın son 6 hanesini6635’e göndermeniz gerekmektedir.Ek kartlarınız ve banka kartlarınız dahil tüm kartlarınız için onay vermek isterseniz HEPSİ yazıp 6635’e gönderebilirsiniz.Not: Her bir kartınız için onay vermeniz durumunda ayrı ayrı SMS gönderimi yapmanız gerekmektedir.Denizbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açmaFinansbank kredi kartını internet alışverişine açma! Kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?Akbank kredi kartını internet alışverişine açtırma işlemiYapı Kredi Bankası kredi kartı internet alışverişine açma yöntemiGaranti kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? Kredi kartını internete açmaİş Bankası kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?Ziraat Bankası kredi kartı internet alışverişe açma!Halkbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma yöntemleriVakıfbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma 2017

İş Bankası kredi kartı internet kullanımına açma işlemleri 2017 İş Bankası kredi kartının internet kullanımına nasıl açılacağını sizler için hazırladık. 17 Ağustos’ta onay verilmeyen hesaplar üzerinden kredi kartı ile alışveriş yapılamayacak. Vereceğiz bir “Onay” sayesinde kredi kartını internet kullanımına açabilirsiniz. Biz de sizler için İş Bankası’nın kredi kartının internet kullanımına nasıl açılacağını araştırdık. İşte kredi kartını internet kullanımına açma…17 Ağustos için İş Bankası'ndan gelen mesaj örneğiKartların İnternet Alışveriş Yetkisi Hakkında Bilgilendirme17 Ağustos 2017 tarihinden sonra Bankamıza ait tüm kartlarınızla yurtiçi veya yurtdışı internet alışverişlerinize devam etmek istiyorsanız, aralarında boşluk bırakarak “ONAY” yazıp herhangi bir bireysel İş Bankası kredi kartı ya da Bankamatik kartınızın son altı hanesini 4402’ye SMS ile göndermeniz yeterlidir. Tercihiniz sadece bazı kartlarınızın açık kalması yönünde ise 0850 7240724 / Çağrı Merkezimiz üzerinden müşteri numaranız ve müşteri şifreniz ile bağlanarak kart bazlı onayınızı iletebilirsiniz.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 27 Ekim 2016 tarihinde iletilen talimatı gereği, kart hamillerinin açıkça talebinin bulunmadığı hallerde, bireysel banka kartı ve kredi kartlarının elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilmesi ve konuyla ilgili BDDK tebliği öncesinde kart üretilmiş tüm kart hamillerinden de bu talebin toplanması gerekmektedir. Söz konusu uygulama kapsamında 17 Ağustos 2017 tarihine kadar, bu talebi alınmamış olan tüm bireysel müşterilerimizin kredi kartları ile Bankamatik kartları 17.08.2017 tarihinde internet alışveriş işlemlerine kapatılacaktır. 27 Ekim 2016 – 17 Ağustos 2017 tarihleri arasında internet alışveriş yetkileri kapalı iken müşterilerimizin talebine göre tekrar açık hale getirilmiş bireysel kredi kartları için bu talep ilgili kartların internet işlemlerine açık olması yönünde onay olarak dikkate alınacaktır. Bu durumdaki kartların 16 Ağustos 2017 tarihinde yetkileri açık ise kartlar 17 Ağustos 2017 tarihinde internet alışverişlerine açık kalmaya devam edecektir.Sistemimizde kayıtlı olan cep telefonunuzdan kısa mesaj (SMS) iletmeniz durumunda, iletmiş olduğunuz onay, müşteri numaranız altında tanımlı tüm kredi ve Bankamatik kartları için geçerli olacak olup; tarafınıza tercihinizin alındığı yönünde bir bilgi mesajı iletilecek ve tercihiniz 17.08.2017 tarihinden sonra geçerli olacaktır. Tüm kartlarınız kapsamında onayınızı iletebileceğiniz SMS için GSM operatörleri tarafından bir SMS karşılığı ücret tahsil edilmektedir.16 Ağustos 2017 tarihinde halen yetkisi açık olan kartlarınızın yurtiçi/yurtdışı internet alışveriş işlem yetkileri bu tarihten sonra da açık olarak devam ettirilecektir Yanı sıra, dilediğiniz zaman, İnternet Şubemiz, İşCep veya Maximum Mobil uygulamamız üzerinden kartlarınızı internet alışveriş işlemlerine kapatabilir veya internet yetkisi kapalı olan kartlarınızın yetkisini tekrar açabilirsiniz.Ziraat Bankası kredi kartı internet alışverişe açma!Halkbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma yöntemleriVakıfbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma 2017Denizbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açmaFinansbank kredi kartını internet alışverişine açma! Kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?Akbank kredi kartını internet alışverişine açtırma işlemiUşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı! Uşak haberleriYapı Kredi Bankası kredi kartı internet alışverişine açma yöntemiGaranti kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? Kredi kartını internete açma

Denizbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma 2017 Denizbank kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? 17 Ağustos’ta kredi kartları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlar onay vermedikleri kredi kartlarını artık 17 Ağustos’tan itibaren internet alışverişlerinde aktif olarak kullanamayacaklar. Yapacağınız ufak birkaç işlemle kredi kartınızı internet alışverişlerinize açabilirsiniz. Peki Denizbankkredi kartı internet alışveriş kullanımına nasıl açılır?Yasal BilgilendirmeBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıDeğerli müşterimiz, yasa gereği kredi kartlarınız ve atm kartlarınız ile internet üzerinden harcama yapmaya devam edebilmek için 17 Ağustos’a kadar onayınız gerekmektedir. Onay vermemeniz durumunda kartlarınız 17.08.2017 tarihinde internet harcamalarına kapatılacaktır.Ek kart ve banka kartlarınız dahil tüm kartlarınızı internet alışverişlerinde kullanmaya devam edebilmek için HEPSİ yazıp 3280’e SMS gönderebilirsiniz. Tek bir kartınız özelinde onay vermek istemeniz durumunda ise her bir kartınız için ayrı ayrı SANAL boşluk kartınızın son 6 hanesini yazıp 3280’e göndermeniz gerekmektedir.Not: Birden fazla kartınızın olması durumunda her bir kartınız için ayrı ayrı SMS gönderimi yapmanız gerekmektedir.Halkbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma yöntemleriVakıfbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma 2017Finansbank kredi kartını internet alışverişine açma! Kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?Akbank kredi kartını internet alışverişine açtırma işlemiYapı Kredi Bankası kredi kartı internet alışverişine açma yöntemiGaranti kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? Kredi kartını internete açmaİş Bankası kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?Ziraat Bankası kredi kartı internet alışverişe açma!

Finansbank kredi kartını internet alışverişine açma! Kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır? Finansbank kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? 17 Ağustos’ta kredi kartları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlar onay vermedikleri kredi kartlarını artık 17 Ağustos’tan itibaren internet alışverişlerinde aktif olarak kullanamayacaklar. Yapacağınız ufak birkaç işlemle kredi kartınızı internet alışverişlerinize açabilirsiniz. Peki Finansbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına nasıl açılır?Finansbak kredi kartını internet alışverişine açtırmak istiyorsanız size gelen bir mesaja "Onay" yazıp göndermeniz gerekmektedir.Diğer bir seçenek ise ATM cihazları üzerinden onay vermek. Kredi kartı ATM cihazına takıldığında küçük bir onaylama kutucuğuyla birlikte işlemi gerçekleştirmek mümkün. Yine mobil uygulamalar ve çağrı merkezleriaracılığıyla da kredi kartları internet kullanımına açtırılabiliyor.QNB FinansbankINTERNET yazıp bir boşluk bırakıp kredi kartı numaranızın son 4 rakamını yazarak 2273’e gönderebilir,0850 222 0 900 QNB Finansbank Müşteri Hizmetlerini arayabilir,QNB Finansbank internet şubesini ziyaret edebilir veya QNB Finansbank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.Akbank kredi kartını internet alışverişine açtırma işlemiYapı Kredi Bankası kredi kartı internet alışverişine açma yöntemiGaranti kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? Kredi kartını internete açmaZiraat Bankası kredi kartı internet alışverişe açma!Halkbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma yöntemleriVakıfbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açma 2017İş Bankası kredi kartı internet kullanımına açma işlemleri 2017Denizbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına açmaFinansbank kredi kartını internet alışverişine açma! Kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?

Akbank kredi kartını internet alışverişine açtırma işlemi Akbank kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? 17 Ağustos’ta kredi kartları ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlar onay vermedikleri kredi kartlarını artık 17 Ağustos’tan itibaren internet alışverişlerinde aktif olarak kullanamayacaklar. Yapacağınız ufak birkaç işlemle kredi kartınızı internet alışverişlerinize açabilirsiniz. Peki Akbank kredi kartı internet alışveriş kullanımına nasıl açılır?Axess ile İnternetten Güvenli Alışverişe Devam Etmek için İzniniz GerekmektedirBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 20.10.2016 tarih ve 7052 sayılı Kurul kararı ve 22.02.2017 tarihli yazısına istinaden, bireysel kredi kartı ve banka kartları ile bu kartlara bağlı ek kartlarla 17 Ağustos’tan sonra internetten alışveriş yapabilmeniz için onay vermeniz gerekmektedir.Tüm kartlarınız ile 17 Ağustos 2017’den sonra internetten alışverişe devam edebilmeniz için INTERNET yazıp 8885’e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.Bu tarihe kadar onay vermemeniz durumunda tüm bireysel kredi kartlarınız ve banka kartlarınız ve varsa bu kartlara bağlı ek kartlarınız internetten alışverişe kapatılacaktır.Akbank Direkt, 444 25 25 veya Akbank Şubelerinden kartlarınızın tercihlerini tek tek belirleyebilirsiniz.Yapı Kredi Bankası kredi kartı internet alışverişine açma yöntemiGaranti kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır? Kredi kartını internete açmaİş Bankası kredi kartı internet kullanımına nasıl açılır?