Gassal dizisi, ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Dizinin 2.bölümü ücretsiz bir platformda yer almadığı için merak konusu oldu. Gassal dizisi 2. bölüm nereden, nasıl izlenir?

Gassal dizisi 2. bölüm nereden izlenir?

Gasssal dizisi, TRT’nin dijital platformu olan Tabii üzerinden yayınlanıyor. İzleyiciler, Gassal dizisini izlemek için Tabii platformuna ücretsiz üye olabilir ve tüm bölümlere erişim sağlayabilir.

Tabii, diğer dijital platformlardan farklı olarak kullanıcılarına ücretsiz hizmet sunuyor. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra diziyi izlemeye başlamak mümkün. Özellikle Türk yapımlarını tercih eden izleyiciler için Tabii, zengin bir içerik kütüphanesi sunuyor.

Gassal dizisi Youtube'da izlenir mi?

Gassal dizisinin ilk bölümü, Tabii tarafından YouTube kanalında da yayınlandı. Bu, diziyi merak eden ancak henüz Tabii platformuna üye olmayan izleyiciler için bir fırsat sundu. Ancak dizinin sonraki bölümleri yalnızca Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.







