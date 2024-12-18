Ölünce Beki Kim Yıkayacak reklam afişleri ile dikkat çeken Gassal dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak kazandı. TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden yayınlanacak olan Gassal dizisi, başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde çekilen bir yapım olarak izleyiciyle buluşacak. Gassal dizisi ne zaman başlayacak? TRT Tabii Gassal dizisi ilk bölüm yayın tarihi, ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gassal dizisi ne zaman başlayacak?

Gassal dizisi, TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden izleyiciyle buluşacak. Dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yayımlanacak ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Dijital platformlarda yayınlanacak olan Gassal, özellikle genç izleyicilere hitap edecek ve toplumla ilgili derin mesajlar verecektir.

TRT'nin dijital platformu, bu tür projelere ev sahipliği yaparak, kaliteli yapımların izleyicilerle buluşmasına olanak sağlamaktadır.

Gassal dizisi oyuncu kadrosu kimler?

Gassal dizisinin oyuncu kadrosu , Türkiye’nin tanınmış isimlerini bir araya getirmiştir. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizi, oyunculuk açısından oldukça güçlü bir kadroya sahiptir. Kural, Baki karakterini canlandırarak, izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracaktır.

Dizinin diğer oyuncuları ise şunlardır:

Sibel Aytan

Muharrem Türkseven

Ezgi Özyürekoğlu

Serkan Ercan

Bu güçlü kadro, dizinin başarılı olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Her bir oyuncu, karakterlerine hayat verirken, dizinin duygu yüklü atmosferini etkili bir biçimde izleyicilere aktaracak.

Gassal dizisi nasıl, nereden izlenir?

Gassal dizisi, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluşacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.











