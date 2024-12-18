Reklam panolarında beliren "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazısı ile çok konuşulan TRT Tabii platformunun yeni dizisi Gassal'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı "Gassal" adlı dizi, TRT Tabii platformunda izleyiciyle buluşacak. Peki, TRT Tabii Gassal oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte TRT Tabii Gassal oyuncu kadrosu ve konusu...
TRT Tabii platformunda yayınlanacak yeni dizi Gassal'ın "Ölünce beni kim yıkayacak" yazısı görenleri meraklandırdı ve arayışa geçirdi. Gassal ne demek, Gassal dizisi oyuncuları kimler, nerede, ne zaman yayınlanacak? Gassal dizisi neyi anlatıyor? İşte ayrıntılar...
ÖLÜNCE BENİ KİM YIKAYACAK AFİŞİ NEDİR, NEYİN REKLAMI?
Ölünce Beki Kim Yıkayacak afişi internette yayınlanmaya hazırlanan Gassal dizisine ait.
GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?
TRT'nin dijital platformu tabii, yeni yapımlarından biri olan "Gassal" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın yazdığı dizi, sıra dışı bir hikayeyi ele alıyor.
Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassal maceralarını konu ediniyor.
Dizinin Konusu: Ölüm ve Yalnızlık Teması
"Gassal", kimsesizlerin cenazelerini yıkayan Baki isimli karakterin hayatını konu alıyor. Yalnız bir yaşam süren Baki, gelecekte aynı yalnızlıkla karşılaşmamak için hayatında değişiklik yapma kararı alır. Ancak sosyal çevreye adapte olmaya çalışırken, toplumsal normlara ve bireysel kaygılara eleştirel bir gözle bakmaya başlar.
Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, geleneksel evlilik ritüelleri ve günlük hayatta kullanılan pembe yalanlar gibi detaylar üzerinden topluma dışarıdan bir bakış sunan Baki, sonunda kendi geçmişiyle yüzleşir. Bu süreçte, ölüm korkusunun hayatına yön verdiğini fark eder.
GASSAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU
"Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Dizide Baki karakterine Ahmet Kural hayat verirken, oyuncu kadrosunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.
GASSAL NE ZAMAN YAYINLANACAK?
TRT Tabii platformunda yayınlanacak olan "Gassal"ın kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizi, konu edindiği temalar ve anlatımıyla farklı bir yapım olarak dikkat çekiyor.