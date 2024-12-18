Dizinin Konusu: Ölüm ve Yalnızlık Teması





"Gassal", kimsesizlerin cenazelerini yıkayan Baki isimli karakterin hayatını konu alıyor. Yalnız bir yaşam süren Baki, gelecekte aynı yalnızlıkla karşılaşmamak için hayatında değişiklik yapma kararı alır. Ancak sosyal çevreye adapte olmaya çalışırken, toplumsal normlara ve bireysel kaygılara eleştirel bir gözle bakmaya başlar.

Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, geleneksel evlilik ritüelleri ve günlük hayatta kullanılan pembe yalanlar gibi detaylar üzerinden topluma dışarıdan bir bakış sunan Baki, sonunda kendi geçmişiyle yüzleşir. Bu süreçte, ölüm korkusunun hayatına yön verdiğini fark eder.



