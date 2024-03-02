Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yapılacağını açıkladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman, şartlar neler?