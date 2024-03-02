Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yapılacağını açıkladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman, şartlar neler?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 500 ŞEHİT, GAZİ VE GAZİ YAKINI ALIMI 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Mart ayı içerisinde 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını gerçekleştireceğiz.' dedi.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 500 ŞEHİT, GAZİ VE GAZİ YAKINI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Atamalarla ilgili başvuru tarihi, kadro bilgisi açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğundan haberimizde yer vereceğiz.
Personel atamalarına dair başvuru tarihi ve şartları henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde detayların netleşmesi bekleniyor.