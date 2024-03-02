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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit ve gazi yakını 500 personel ataması yapacak! Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada son alımlarla birlikte şehit yakını, gazi ve gazi yakını alımlarında sayının 50 bini aşacağını söyledi. Yapılan ilan sonrasında kamuda görev almak isteyen şehit yakını gazi ve gazi yakınları başvuru tarihini ve şartlarını merak edip araştırıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit ve gazi yakını atamaları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

14:50 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:54 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Aile ve Soyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Soyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yapılacağını açıkladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman, şartlar neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 500 ŞEHİT, GAZİ VE GAZİ YAKINI ALIMI 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Mart ayı içerisinde 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını gerçekleştireceğiz.' dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 500 ŞEHİT, GAZİ VE GAZİ YAKINI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Atamalarla ilgili başvuru tarihi, kadro bilgisi açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğundan haberimizde yer vereceğiz.

Personel atamalarına dair başvuru tarihi ve şartları henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde detayların netleşmesi bekleniyor.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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#gazi yakını alımı
#2024 gazi ataması
7 dakika önce
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