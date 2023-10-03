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Gaziantep'te sağanak etkili oluyor

Gaziantep'te sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah erken başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. İl genelinde yer yer etkili olan sağanak, Halep Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İpekyolu'nda kavşaklarda su birikintisine neden oldu. Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Gaziantep 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:12 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Gaziantep 5 günlük hava durumu

Gaziantep 5 günlük hava durumu

'te sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri ise kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda aksamaların yaşandığı bazı yol ve kavşaklarda, trafik akışı polis ekiplerince sağlanıyor. Gaziantep hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Gaziantep 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz (Antalya hariç), İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun güneyinde ve Mardin çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi; rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 kilometre/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23




#Gaziantep
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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