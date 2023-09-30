Gaziantep'te 'Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi' sona erdi

"Bugün dünyanın geneline baktığımız zaman hemen hemen her coğrafyada maalesef büyük afetlere şahit oluyoruz. Bu anlamda günümüzde afet haberciliğinin önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle sosyal medyanın güçlü olduğu bu zamanda dezenformasyona karşı da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu noktada Anadolu Ajansının oluşturduğu Teyit Hattı oldukça önemli bir görev yerine getirdi ve getirmeye devam ediyor."