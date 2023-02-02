Gaziantep’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar çıktı. Şehrin ormanlık alanlarında tutan kar nedeniyle renk cümbüşü yaşandı. Yeşilden beyaza dönüşen şehirdeki renk cümbüşü dron ile havadan görüntülendi. Gaziantep 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
17:30 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gaziantep 5 günlük hava durumu
Bu sene kurak geçen kış mevsiminde Gaziantep’de beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle şehir beyaza büründü.
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