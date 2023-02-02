|
Özgün

Gaziantep’in beyaz örtüsü havadan görüntülendi

Gaziantep’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar çıktı. Şehrin ormanlık alanlarında tutan kar nedeniyle renk cümbüşü yaşandı. Yeşilden beyaza dönüşen şehirdeki renk cümbüşü dron ile havadan görüntülendi. Gaziantep 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:30 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gaziantep 5 günlük hava durumu

Gaziantep 5 günlük hava durumu

Bu sene kurak geçen kış mevsiminde Gaziantep’de beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle şehir beyaza büründü.

GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Gaziantep 5 günlük hava durumu için




#Gaziantep
#hava durumu
#meteoroloji
#kar
#kış
1 saat önce
default-profile-img
Gaziantep’in beyaz örtüsü havadan görüntülendi
Aort damarı nedir? Yırtılma belirtileri neler?
Kuş kıyma makinesine yuva yaptı
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
Kıyma makinesine yuva yapan kuşun yavrularının yumurtadan çıkmasını bekliyorlar
Doğal burun damlası: Tıkanıklığı saniyeler içinde açıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.