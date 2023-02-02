Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava şartlarının mevsim normallerine döneceği bildirilirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri başta olmak üzere Bayburt, Trabzon, Artvin, Rize ile Ordu ve Giresun’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının yaşanacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. İllerin hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.