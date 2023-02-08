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Gaziantep'te ne kadar hasarlı bina var?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te depremle ilgili konuştu.
Bakan Kurum Gaziantep'ten depremle ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: Şu ana kadar 684 artçı deprem yaşadık, devam ediyor. Yorulan binalarda hasarın daha arttığını, hassasiyetin devam ettiğinin altını çiziyorum. Hasarlı binalara girmeyelim.
Gaziantep'te 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı.
Gaziantep genelinde doğrudan 12 bin personelimiz bilfiil sahada. 1646 kurtarma personelimiz ile bütün enkaz alanlarında vatandaşımızın yanındayız. Gaziantep özelinde 618 sağlık personelimiz AFAD'la, arama-kurtarma personeliyle ilgili süreçleri yürütmekte. Deprem ülkesiyiz ama bugün belki dünyanın en büyük deprem felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu afet 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor, 1000 kilometrelik alanı etkisi altına aldı. 10 ilimize 31 valimiz, 62 kaymakamımız görevlendirildi.