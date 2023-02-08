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Gaziantep’te hasırlı ve ağır hasarlı kaç bina var? Bakan Murat Kurum açıkladı

Türkiye depremin 3. gününde gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. AFAD, saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'ten depremle ilgili yaptığı açıklamada artçı depremlerin devam ettiğini belirterek "hasarlı binalara girilmemesi" yönünde uyarıda bulundu. Bakan Kurum Gaziantep'te 900 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunu söyledi.

11:16 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gaziantep'te ne kadar hasarlı bina var?

Gaziantep'te ne kadar hasarlı bina var?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te depremle ilgili konuştu.

Gaziantep’te ağır hasarlı bina sayısı kaç?

Bakan Kurum Gaziantep'ten depremle ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: Şu ana kadar 684 artçı deprem yaşadık, devam ediyor. Yorulan binalarda hasarın daha arttığını, hassasiyetin devam ettiğinin altını çiziyorum. Hasarlı binalara girmeyelim.

Gaziantep'te 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı.

Gaziantep genelinde doğrudan 12 bin personelimiz bilfiil sahada. 1646 kurtarma personelimiz ile bütün enkaz alanlarında vatandaşımızın yanındayız. Gaziantep özelinde 618 sağlık personelimiz AFAD'la, arama-kurtarma personeliyle ilgili süreçleri yürütmekte. Deprem ülkesiyiz ama bugün belki dünyanın en büyük deprem felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu afet 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor, 1000 kilometrelik alanı etkisi altına aldı. 10 ilimize 31 valimiz, 62 kaymakamımız görevlendirildi.


#Deprem
#gaziantep depremi
#murat kurum
#hasarlı bina
37 dakika önce
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Gaziantep’te hasırlı ve ağır hasarlı kaç bina var? Bakan Murat Kurum açıkladı
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