Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede görev yapan arama kurtarma personeli sayısı ise 79 bin 110'a yükseldi. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım toplanıyor. Vatandaşlar da depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. AFAD da deprem bölgesi için ihtiyaç listesi yayımladı.