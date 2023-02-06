AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Gaziantep depremindeki son durumu, ölü ve yaralı sayısını haberimizde bir araya getirdik. İşte Gaziantep depreminden son dakika haberler...

GAZİANTEP DEPREMİNDE SON DURUM NE?

Saat 04.17'de meydana gelen depremin ardından aynı bölgede yaklaşık 9 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha Gaziantep merkezli meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gaziantep Islahiye'de ise saat 04.58'de 5,2 büyüklüğünde bir artçı daha gerçekleşti. Depremin merkez üssü ve etrafındaki illlerde bazı binaların yıkıldığı öğrenilirken Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasarlı binalar bulunduğu kaydedildi. Depremin hissedildiği illerin valiliklerinden gelen açıklamalarda ölü ve yaralı sayıları da kamuoyu ile paylaşıldı.

GAZİANTEP'TE DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Gaziantep Valiliği "Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında kriz merkezi oluşturularak, depremle ilgili koordinasyon takip edilmektedir" açıklaması yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Saat 10.00 sıralarında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplam 284 ölü ve 2323 yaralı olduğunu belirterek sayıları şöyle duyurdu:

"Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik.

Hatay'da 4 kişi vefat etti.

Osmaniye'de 20 kaybımız var.

Adıyaman'da 13 kaybımız var.

Diyarbakır'da 14 kaybımız var.

Urfa'da 18 kaybımız var.

Antep'te 80 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da 10 kaybımız var.

Malatya'da 47 kaybımız var.

Toplam itibarı ile 284 vefatımız var. 2323 yaralımız var."

ANTEP KALESİ DE HASAR GÖRDÜ!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

GAZİANTEP'TE GÜNCEL HAVA DURUMU

Gaziantep bugün kar yağışlı olacak ve hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.

Salı günü, hava karla karışık yağmurlu, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar 1-4 derece, çarşamba ve perşembe hava çok bulutlu, sıcaklıklar en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 4 derece, cuma ise parçalı ve çok bulutlu en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olarak öngörülüyor.







