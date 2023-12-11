Trabzonspor, Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Galibiyet golleri Trezeguet (2) ve Bakasetas’dan geldi. Gaziantep’in tek golünü Draguş kaydetti. Gaziantep FK - Trabzonspor maç özeti haberimizden.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

ABDULLAH AVCI: "GEÇEN HAFTAKİ MAĞLUBİYETTEN SONRA DEPLASMANDA KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, zorlu bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Abdullah Avcı, "Ligde değişik formasyonlarda oynayan Gaziantep FK'ya karşı ciddi bir şekilde oyun organizasyonu olarak hazırlandık. Hepsini nasıl karşılarız? Oynarken de organizasyonlarımız nasıl yaparız diye hem analizlerde hem pratikte uyguladık, çalıştık. Bugün itibarıyla maçın genel değerlendirmesini yaptığımızda, ilk 20-25 dakika oyuna girmek kolay olmuyor, özellikle deplasman olunca. Yani rakip için de aynı şey geçerli. Dengeli bir oyun vardı ama 20-25'ten sonra özellikle maç 2-0 olana kadar 7-8 tane net pozisyon, rakibin kalecisinin de kurtardığı pozisyonlar var. 2-0'dan sonra oyunu tamamen doğru oynayan, teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olan, atak sonuçlandıran ve pozisyona girip kaçıran bir takım kimliğine büründük. Sonrasında da 3. golü bulduk. Daha farklı olabilirdi. Edin bugün 6-7 tane asist yapabilirdi. Bugün bütün takım, saha planını, çalıştığımız organizasyonları, rakip arkasına koşuları çok doğru uyguladılar ve bunun bugün karşılığını aldık. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra böyle bir maçı deplasmanda kazanmak bizim için önemliydi" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN BAŞINDA 100. LİG MAÇINA ÇIKMAK BENİ GURURLANDIRDI"

Trabzonspor'un başında 100. maçına çıktığını da hatırlatan Avcı, "Bugün kendi adıma Trabzonspor'un başında 100. lig maçına çıkmışım. Trabzonspor'da her teknik adamı gururlandırır 100 maça çıkmak. Onun için yani iyi ki Trabzonspor var diyorum. Her zaman onun için biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Trabzonspor'un, Trabzon şehrinin nasıl bir oyun istediğini çok net bilen ve bunu daha evvelden ekibiyle gerçekleştirmiş bir teknik direktörüm. Zaman zaman inişlerin çıkışların olduğu bir dönemi hep beraber yaşayacağız. Şimdi hem yarışırken hem sonuç alırken hem de organizasyonumuzu geliştirmeye çalışacağız. Bugün oyuncularımı bütün oyun planlarına sadık kaldıkları için, oyun içinde kaldıkları için tek tek isim vermeden hepsini tebrik ediyorum. Rakibe de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

MARİUS SUMUDICA: "İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOL YİYİNCE KONTROLÜ KAYBETTİK"

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Sumudica, "Aslında ilk yarı çok kötü oynamadık ve rakibi iyi kapattık ama ikinci yarının hemen başında golü yedik. Oyuncularımı uyarmıştım. Ama zorlu bir takıma karşı oynadık. Üst üste goller yiyince oyunu kontrol edemedik" diye konuştu.

"Taraftarların tepkiyi Sumudica'ya değil başkalarına göstermeleri lazım"

Maç sırasında taraftarların tepkisi ile ilgili de konuşan ve kendisine tepki gösterilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Sumudica, "Taraftarların tepkisini de anlıyorum ama tepkiyi Sumudica'ya değil başkalarına göstermeleri lazım. Ben buraya gelince 15 puan topladım, 10 gol yemiş, 1 gol atmıştı takım. Bu takımı ben kurmadım. Taraftarların bu takım neden oynamıyor tepkilerine şöyle cevap vereyim; bu takım 3 yıl önce iyi oynarken takımı ben kurmuştum. Şu an için taraftarın bize destek olmazı lazım. Bu takımın 7-8 transfere ihtiyacı var. Yoksa ligde kalma şansımız çok az" ifadelerini kullandı.

Sumudica'da 3 yerli oyuncu kuralına tepki gösterdi

Ligde uygulanan 3 yerli oyuncu kuralı nedeniyle kadro kurmakta ve değişiklik yapmakta zorlandıklarını da ifade eden Sumudica, "Bugün Ogün'ü değiştirmek istiyordum ama 3 yerli kuralı nedeniyle o mevkiiye koyabileceğim başka oyuncu yoktu. Furkan sakat, orta sahada başka oynayacak Türk oyuncumuz yok. Mustafa'yı sağ bekte kullanıyoruz ama esas mevkiisi ön taraf. Ertuğrul ve Arda stoper, Oğulcan zaten sahadaydı" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin genel problemi herkes futbolu biliyor ve herkes teknik direktör"

Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren ve Gaziantep ekibiyle 3 yıl önce çok başarılı işlere imza attıklarını söyleyen Rumen teknik adam, "Türkiye'nin genel problemi herkes futbolu biliyor ve herkes teknik direktör. Üç yıl önce takım çok iyi giderken ben takımdan gönderildiğimde neden taraftarlar tepki göstermedi. Ben ilk geldiğim yıl 8. olduk, sonraki sezon 3. iken takımdan ayrıldım. Toplam 20 maç aralıksız gol attık, kendi sahamızda kaybetmeme serisi yakaladık. Şimdi bunların sorumlusu ben miyim? Başkanla ve yönetimle toplantı yapar mıyız bilmiyorum ama ben para için değil, bu takım için buradayım" dedi.

"En az 6-7 transfer yapmazsak işimiz zor"

Takımın ligde kalabilmesi için devre arası en az 6-7 transfere ihtiyaç olduğunu belirten Sumudica, "Devre arasında en az 6-7 transfer yapmazsak işimiz zor. Nita bugün çok iyi oynadı, Dragus kötü bir futbolcu mu? Ben burada olmasaydım bu oyuncular buraya gelmezdi. Futbolcuları eleştirmek isteyenler, beni eleştirmek isteyenler bunu yapabilir ama bu takımı ben kurmadım. Bugün sistemsel bir değişiklik yaptık. Bu oyunla Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 8 dakikada 2 gol attık. Bugün de bu sistemle oynadık. Bugünkü maçta da farklı sistemle başlasaydık sonucun farklı olacağının garantisi var mıydı? Transfer döneminde istediğim futbolcular gelirse ligde kalacağız" diye konuştu.

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