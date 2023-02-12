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Gaziantep FK Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarından çekildi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Deprem bölgedeki kulüpleri de etkiledi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

14:10 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gaziantep FK

Gaziantep FK

Gaziantep FK kulübü sitesinden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz. Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faaliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Deprem nedeniyle destek veren herkese teşekkür edilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir."



#Gaziantep
#GaziantepFK
#Gaziantep süper lig
36 dakika önce
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Gaziantep FK Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarından çekildi
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