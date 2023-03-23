İslam inancında on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. 2023 Ramazan, bu yıl 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başladı. İlk teravih namazının ardından imsak ezanı öncesinde sahura kalkılacak ve oruç ibadeti 29 gün boyunca gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da Gaziantep İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri ve imsak ezanı saatleri takvimini paylaştı.