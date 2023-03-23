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Gaziantep imsak, sahur vakitleri 2023

2023 Gaziantep İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Gaziantep İmsakiye 2023: Gaziantep İftar Vakti - Gaziantep Sahur Vakti - Gaziantep İmsak Vakti.

12:08 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gaziantep imsakiye

Gaziantep imsakiye

İslam inancında on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. 2023 Ramazan, bu yıl 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başladı. İlk teravih namazının ardından imsak ezanı öncesinde sahura kalkılacak ve oruç ibadeti 29 gün boyunca gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da Gaziantep İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri ve imsak ezanı saatleri takvimini paylaştı.

GAZİANTEP İMSAK VAKİTLERİ 2023

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 yılında son oruç 20 Nisan Perşembe günü tutulacak. Bu tarih Ramazan Bayramı arefe günü olacak. Ardından ise bayram başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Nisan Perşembe Arife günü

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

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