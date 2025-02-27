2025 Gaziantep İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Gaziantep İmsakiye 2025: Gaziantep İftar Vakti - Gaziantep Sahur Vakti - Gaziantep İmsak Vakti.
İslam inancında on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. 2025 Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. İlk teravih namazının ardından imsak ezanı öncesinde sahura kalkılacak ve oruç ibadeti 29 gün boyunca gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da Gaziantep İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri ve imsak ezanı saatleri takvimini paylaştı.
GAZİANTEP İMSAK VAKİTLERİ 2025
İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN YAPILACAK?
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
29 Mart 2025 Cumartesi (Arife Günü Yarım Gün Resmi Tatil)
30 Mart 2025 Pazar (1. Bayram Günü Resmi Tatil)
31 Nisan 2025 Pazartesi (2. Bayram Günü Resmi Tatil)
1 Nisan 2025 Salı (3. Bayram Günü Resmi Tatil)