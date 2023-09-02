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Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Gaziantep haberleri: Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar.

16:44 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gaziantep Haberleri

Gaziantep Haberleri

'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti. İşte detaylar.

HASTANELERE KALDIRILAN YARALILARDAN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Kilis kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Yavuz (26) yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Kapçağız Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Fevzi Kaygusuz'un (35) kullandığı 27 AGL 984 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.



#Gaziantep haberleri
#Kilis karayolu
#Gaziantep
28 dakika önce
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