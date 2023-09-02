Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenen Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk bilim seferi heyetinin menüsündeki favori ürünler arasında yer aldı.