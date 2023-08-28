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Gaziantep'te kurutulan dondurma ve meyvelerin tadı Antarktika'ya kadar uzandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenen Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk bilim seferi heyetinin menüsündeki favori ürünler arasında yer aldı.

13:51 . 28/08/2023 Pazartesi
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Gaziantep'te kurutulan dondurma ve meyveler Antarktika'ya kadar gitti.

Gaziantep'te kurutulan dondurma ve meyveler Antarktika'ya kadar gitti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sona erdi.



Bu kapsamda Türk bilim seferi heyeti, Dünya'nın kara kutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma, elma, çilek, kavun ve portakal gibi ürünler Türk ekibine eşlik etti.



Ekibin başındaki Gaziantepli TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, seferin gerçekleştirildiği Antarktika’ya taze kavunun ulaştırılmasının mümkün olamayacağını belirterek, şunları söyledi:


“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında hayata geçirilen Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler seyahatimizde bize eşlik ediyor. Ekibimizin özellikle en favori ürünü dondurmalar oldu. Çeşit çeşit dondurmalar tattık.”


Gaziantep'te kurutulan dondurma ve meyvelerin tadı Antarktika'ya kadar uzandı
Gaziantep'te kurutulan dondurma ve meyvelerin tadı Antarktika'ya kadar uzandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenen Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk bilim seferi heyetinin menüsündeki favori ürünler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, T. MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sona erdi. Bu çerçevede Türk bilim seferi heyeti, dünyanın kara kutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma, elma, çilek, kavun ve portakal gibi ürünler Türk ekibine eşlik etti. Ekibin başındaki Gaziantepli Doç. Dr. Burcu Özsoy, seferin gerçekleştirildiği Antarktika’ya taze kavunun ulaştırılmasının mümkün olamayacağını belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında hayata geçirilen Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler seyahatimizde bize eşlik ediyor. Ekibimizin özellikle en favori ürünü dondurmalar oldu. Çeşit çeşit dondurmalar tattık” ifadelerini kullandı.


#Gaziantep
#Dondurma
#Antarktika
25 dakika önce
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