Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

17 katlı olan otelin üst katlarında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Eskiden otel olarak kullanıldığı ve 10 yıldır faaliyette olmadığı, tadilatta olduğu öğrenildi.