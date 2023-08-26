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17 KATLI OTELDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınındaki bir süredir kullanılmayan otelde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
17 katlı olan otelin üst katlarında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Eskiden otel olarak kullanıldığı ve 10 yıldır faaliyette olmadığı, tadilatta olduğu öğrenildi.