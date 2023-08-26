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Gaziantep’te atıl haldeki otelde yangın

Son dakika Gaziantep haberleri: Gaziantep’te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Nesimi Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki bir otelin 13'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor. İşte otel yangını videosu ve detaylar.

15:06 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Son Dakika Gaziantep Haberleri

Son Dakika Gaziantep Haberleri

’te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

17 KATLI OTELDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınındaki bir süredir kullanılmayan otelde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

17 katlı olan otelin üst katlarında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Eskiden otel olarak kullanıldığı ve 10 yıldır faaliyette olmadığı, tadilatta olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP OTEL YANGINI VİDEO




#Gaziantep
#Organize Sanayi Bölgesi
#Gaziantep haberleri
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