Bakan Bilgin'den geçici işçilere kadro müjdesi! Kimleri kapsıyor?

Taşeron ve geçici işçiler için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakanlık çalışmalarını tamamlayıp Meclis için taslak teklif hazırlarken, taşerona kadro şartları ve kimlerin yararlanacağı öne çıkan başlıklardan oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, geçici işçiler meselesinin çözümü için çalışmanın bittiğini söyleyerek, aralık sonunu işaret etmişti. Konuyla ilgili güncel bir açıklama daha geldi.

GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO DÜZENLEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

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Akbaşoğlu taşeron işçiye kadro çalışmasının da başladığını belirtti.

GEÇİCİ İŞÇİ NE DEMEK?

Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.