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Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzedelerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabileceğini duyurdu.

12:12 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
E-devlet geçici kimlik belgesi

E-devlet geçici kimlik belgesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.

AFETZEDE GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Geçici kimlik belgesi alabilmek için afetzedenin yerleşim yeri veya diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak.

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzedeler, kendilerinin yanı sıra veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini de e-devlet'ten barkodlu olarak temin edebilecek.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLACAK?

Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.



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#afetzede geçici kimlik belgesi
#depremzede geçici kimlik belgesi
#depremzede kimlik belgesi
#edevlet geçici kimlik belgesi
1 saat önce
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Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
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