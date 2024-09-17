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İzmir’de elektrik kesintisi: O ilçeler karanlıkta kalacak! İşte Gediz elektrik kesinti listesi

İzmir'de Gediz Elektrik, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacak sorusu böylelikle netlik kazanıyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, GDZ elektrik kesintileri…

11:57 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:58 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Gediz elektrik kesintisi sorgulama
Gediz elektrik kesintisi sorgulama
İzmir elektrik tedarik şirketlerinden “
Gediz
” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini İzmirli vatandaşlarla paylaşıyor.

İzmir’de yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (DGZ) kesintilerle ilgili bilgiler geldi.

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım Hizmetleri, günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

#Gediz Elektrik
#İzmir elektrik kesintisi
#Gediz elektrik kesinti sorgulaması
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