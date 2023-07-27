Geleceğin meslekleri, heyecan verici ve yeni fırsatlar sunacak. Bu mesleklere hazırlanmak için, şimdiden harekete geçmek önemlidir. Üniversite tercihlerini gerçekleştirecek adaylar, ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşeyim mantığıyla değil de, yetenek, becerilerine uygun geleceğin mesleklerini tercih etmelidir. Geleceğin mesleklerine hazırlanmak için, teknoloji ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek önemlidir. Bu becerileri geliştirmek için, üniversitede ilgili bölümler okumak, kurslara katılmak ve projeler yapmak gibi birçok yol vardır.

Geleceğin meslekleri ne hazırlanmak için, teknoloji ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek önemlidir. Bu becerileri geliştirmek için, üniversitede ilgili bölümler okumak, kurslara katılmak ve projeler yapmak gibi birçok yol vardır. İşte asla yok olmayacak, en çok para kazandıran meslekler :

En güncel 2023 ileriye dönük hangi meslekler seçilir?

İşte geleceğin bazı popüler meslekleri :

Yapay zeka mühendisi Robotik mühendisi Veri bilimcisi Büyük veri analisti Siber güvenlik uzmanı Medya ve iletişim uzmanı Marka yöneticisi Sosyal medya uzmanı E-ticaret yöneticisi Oyun tasarımcısı

Bu mesleklerin hepsi, teknolojinin ve yaratıcılığın giderek daha önemli hale geldiği bir dünyada ihtiyaç duyulacak. Bu meslekler, yüksek maaş ve kariyer fırsatları sunacak.

Geleceğin meslekleri neler?

Yapay zeka ve robotik mühendisliği

Birçok mesleğin yok olmasına neden olacak olan yapay zeka ve robotlar, kontrol mekanizmaları için mühendislere ihtiyaç duyuyor. Hal böyle olunca bu iş kolundaki mühendislere rağbet artıyor. Siber güvenlik, bankacılık, görüntü tanıma, tıp, elektronik, hizmet ve daha pek çok sektörde rol oynayan yapay zeka; ilgili sektörde yapay zekayı bilen yetkin kişilere ihtiyacı doğuruyor. Yapay zeka ve robotik mühendisliği halihazırda ihtiyaç duyulan meslek gruplarından birisi olsa da gelecekte bu mesleğe daha çok ihtiyacımız olacak.

3D üretim mühendisliği

3 boyutlu grafikler, görseller ve efektler hemen hemen her sektörde kendine yer buluyor. 3 boyutlu teknolojiler günlük yaşama dahil olmaya başladıkça bu alanda yetkin kişilere de ihtiyaç duyuluyor. 3D yazıcılar, prototip parçalardan protez yapılara kadar birçok alanda değerlendirilirken 3D üretim mühendisleri kendilerine geniş yer bulabiliyor.

Aktüerlik

Finansal risk değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirmeler sonucunda çözüm üreten aktüerler gelecekte ön plana çıkması beklenen meslekler arasında yer alıyor. Kaza, deprem, hırsızlık gibi olayların yanı sıra sakatlanma, hastalık, ölüm gibi riskleri de içerisine alan derin bir araştırma yapan aktüerler, her finansal alanda önemli bir rol üstleniyor. Gelecekte bu rolün daha belirgin olması bekleniyor.

Mobil uygulama ve oyun geliştirme uzmanlığı

Mobil uygulamalar ve oyunlar hayatımızın her alanına etki ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha etkin olan dijital uygulamalar ve oyunlar en hızlı gelişme gösteren kategorilerden biri. Hal böyle olunca mobil uygulama ve oyun geliştiriciler de bir hayli önem kazanıyor. Alışveriş, kişisel gelişim, sosyal medya, eğlence, sağlık gibi pek çok alanda mobil uygulama sayısı artıyor ve bu durum kalifiye eleman ihtiyacını da doğuruyor.

Blockchain uzmanlığı

Blockchain; verilerin saklandığı blokların belirli bir sıra ile işlenmesini, saklanmasını ve düzenlenmesini sağlayan veri tabanı sistemi olarak özetlenebilir. Elbette çok geniş bir alanı kapsayan blockchain; noterlik uygulamaları, sağlık kayıtları, küresel ödeme sistemleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait kanallar, hastane verileri, özel şirket verileri ve daha birçok alanda kullanılıyor. NASA başta olmak üzere birçok şirket bünyesine bu teknolojiyi katmaya çalışıyor.

Dijital veri dedektifliği

Geleceğin en çok kazandıran meslekleri arasında olması beklenen dijital veri dedektifliği, internet ağlarından elde edilen bilgileri çözümleyerek ilgili kurumlara aktaran meslek dalıdır. Veri dedektifleri sayesinde işletmeler, şirketler ya da kurumlar kendi pazarlarında elde etmesi gereken dijital verileri elde ederek bu verileri kendi yararlarına kullanabilir.

Metaverse uzmanı

Teknolojinin yeni aktörü metaverse hayatımıza girdiği günden beri yeni meslek kollarının oluşmasına da vesile oluyor. Metaverse Araştırmacısı, Metaverse Dünyası Tasarımcısı, Metaverse Hikaye Anlatıcısı, Metaverse Siber Güvenlik Uzmanı gibi birçok meslek metaverse ile birlikte hayatımıza dahil oluyor.

Türkiye’de geleceğin meslekleri hangileri olacak?

Türkiye’de de tıpkı dünyada olduğu gibi yeni meslek grupları ortaya çıkıyor. Yukarıda bahsettiğimiz mesleklerin yanı sıra Türkiye’de ve dünyada gelecek vadeden meslekler ise şunlar:

Nanoteknoloji mühendisliği

Nanoteknoloji, atomların ve moleküllerin en etkin kontrolünü içeren bir teknolojidir. Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü yurt dışındaki üniversitelerde yaygınlaşırken ülkemizde de bu bölümün yavaş yavaş rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Sanayi sektörünün de hızla nanoteknolojiye taşınması ile bu sektör epey büyüme gösterecek gibi görünüyor.

Epidemiyoloji uzmanlığı

Epidemiyoloji bir tıp bilim dalıdır. Toplumda hastalık, kaza, salgın gibi sağlıkla ilgili olayların görülme sıklığını ve dağılımını inceleyen epidemiyoloji Covid-19 salgını ile önem kazanmıştır. Uzmanlara göre bu bilim dalında uzmanlaşan kişilere önümüzdeki yıllarda daha çok ihtiyacımız olacak.

E-Spor oyunculuğu

Günümüzde bir hayli hakimiyet kurmuş olan e-spor, gelecek zamanda daha fazla sporcuyu bünyesinde barındıracak. Hatta olimpiyat oyunlarında bile e-spor’a yer verme ihtimali söz konusuyken e-spor ile ilgilenen oyuncuların gelecekte bir meslek sahibi olabileceğini söyleyebiliriz.

Drone pilotluğu

Uzaktan kumanda ile komuta edilebilen bir tür uçak olan drone, gittikçe popülerliğini arttırıyor. İnsansız hava aracı olması ve birçok faaliyeti gösterebilmesi sebebiyle gelecekte günümüzdeki pilotluk kadar değerli olacağına inanılan drone pilotluğu, yurt dışında eğitim – öğretime açılan programlar arasında yer alıyor.

Grafik tasarımcı

Dijitalleşen dünyamızda her geçen gün grafiklere daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Cep telefonlarımızda, tabletlerimizde, bilgisayarlarımızda, televizyon ekranlarımızda ve aklımıza gelecek her noktada görebildiğimiz grafiklerin bir tasarımcıya ihtiyacı var. Grafik tasarımcılar günümüzde rağbet gördükleri kadar gelecekte de bir o kadar rağbet görecekler.

Psikolog

İnsanların ruhsal sorunları ile gün geçtikçe barışması ve psikolog eşliğinde bir yaşam sürmesinin normal kabul edilmesi neticesinde psikologlara ilgi de artıyor. Hal böyle olunca günden güne psikolog ihtiyacı da artıyor.

Avukat / Hakim / Savcı

Hukuk bölümlerinin meslekleri olan avukat, savcı ve hakim gelecekte de var olmayı sürdürecek meslekler arasında.

En Çok Kazandıran Meslekler

Forbes en çok kazandıran 15 mesleği sıraladı.

1. Cerrah

Yıllık kazancı 299 bin 600 dolar

2. Anestezi Uzmanı

Yıllık kazancı 291 bin 300 dolar

3. Jinekolog

Yıllık kazancı 203 bin 100 dolar

4. Dahiliye Uzmanı

Yıllık kazancı 192 bin 900 dolar

5. Psikiyatrist

Yıllık kazancı 192 bin 800 dolar

6. Aile Hekimi

Yıllık kazancı 164 bin 300 dolar

7. Çocuk Doktoru

Yıllık kazancı 147 bin 700 dolar

8. Diş Hekimi

Yıllık kazancı 130 bin dolar

9. Genel Müdür

Yıllık kazancı 124 bin 600 dolar

10. Eczacı

Yıllık kazancı 113 bin 200 dolar

11. Ayak Hastalıkları Uzmanı

Yıllık kazancı 111 bin 400 dolar

12. Fizikçi

Yıllık kazancı 101 bin 500 dolar

13. Nükleer Mühendis

Yıllık kazancı 85 bin dolar

14. Güç Sistemleri Operatörü

Yıllık kazancı 77 bin 300 dolar

15. Fizyoterapist