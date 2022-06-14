Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı 650 personel alımı 2022

Gelir Uzman yardımcılığı sınavına dair başvuru yapmak isteyen adaylar araştırmalara başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 650 kişilik personel alımı yapacağı sınav hakkında sorgulatmalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada bakanlık 650 kişilik dev istihdama başlıyor. Gelir Uzman Yardımcısının alınacağı sınava dair de merak arttı.

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI 2022

Bakan Nureddin Nebati açıklamasında; ''Özveriyle çalışan Gelir Uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir.

Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim

Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

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Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Gelir uzman yardımcılığı sınavı tarihi henüz belli olmadı. Bakan Nebati'nin alım yapılacağını duyurduğu gelir uzman yardımcılığına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Başvuru kılavuzu yayımlandığında sınava ve başvuru tarihlerine ilişkin detaylar belli olacak..

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı 2021 geçen sene aralık ayında yapıldı. Bu yıl ne zaman yapılacağı bilinmese de her yıl aralık ayına yakın tarihlerde yapıldığı biliniyor.

GELİR UZMAN YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

Gelir uzman yardımcısı, vergi dairelerindeki işleyişle ilgili incelemelerde bulunan, iyileştirmeler için tavsiyeler sunan ve bağlı bulunduğu departmanın görev tanımı çerçevesinde hizmet veren kamu personelidir.

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GELİR UZMAN YARDIMCISI MAAŞI NE KADAR 2022?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarına katılarak başarılı olanlar Gelir Uzman Yardımcısı olarak mesleğe atanmaktadır. Bununla birlikte meslekte üç yıl geçiren ve yeterlik süreçleri sonunda başarılı olan meslek mensupları ise Gelir Uzmanı olarak atanmaktadır.

Gelir uzmanı maaşı yaklaşık 9,979.61 bin TL civarında. Gelir uzman yardımcısı maaşı yaklaşık 8,123.96 TL civarındadır.