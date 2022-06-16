Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı 650 personel alımı 2022

Gelir Uzman yardımcılığı sınavına dair başvuru yapmak isteyen adaylar araştırmalara başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 650 kişilik personel alımı yapacağı sınav hakkında sorgulatmalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada bakanlık 650 kişilik dev istihdama başlıyor. Gelir Uzman Yardımcısının alınacağı sınava dair de merak arttı.

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI 2022

Bakan Nureddin Nebati açıklamasında; ''Özveriyle çalışan Gelir Uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir.

Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim

Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

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Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Gelir uzman yardımcılığı sınavı için başvuru yapmak isteyenlerin 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), kamusal haklardan mahrum olunmaması ve bölüm ve kuruluş içi, iş süreçlerini analiz etmek ve verimliliğe katkı sağlayacak süreçleri geliştirmesi gerekiyor.

Kamu personel alımı için çalışmak isteyenlerin ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olması, askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması ve insan ilişkileri ile iletişim becerisini kapsayan sosyal iletişim becerisine sahip olması gerekiyor.

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Gelir idaresi başkanlığı memur alımı için adayların bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün kuvvetli olması, herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması ve kurumu için istatistiklerin tutulması, formlar ve dosyaların oluşturulması konularında bilgili olması gerekiyor.

Kamu memur alımı için görev yapacakların liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygun olması, görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması ve Kanun veya KHK hükümlerine istinaden görevinden ihraç edilmiş ya da açığa alınmış olmaması gerekiyor.

GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI KILAVUZU

GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

İş başvurusu 21 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve son başvuru tarihi 30 Haziran 2022 olarak bildirildi.

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Başvuru işlemleri için tüm adayların Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde bulunan “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır.

GELİR UZMAN YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

Gelir uzman yardımcısı, vergi dairelerindeki işleyişle ilgili incelemelerde bulunan, iyileştirmeler için tavsiyeler sunan ve bağlı bulunduğu departmanın görev tanımı çerçevesinde hizmet veren kamu personelidir.

GELİR UZMAN YARDIMCISI MAAŞI NE KADAR 2022?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarına katılarak başarılı olanlar Gelir Uzman Yardımcısı olarak mesleğe atanmaktadır. Bununla birlikte meslekte üç yıl geçiren ve yeterlik süreçleri sonunda başarılı olan meslek mensupları ise Gelir Uzmanı olarak atanmaktadır.

Gelir uzmanı maaşı yaklaşık 9,979.61 bin TL civarında. Gelir uzman yardımcısı maaşı yaklaşık 8,123.96 TL civarındadır.