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Gençler cep telefonu ve bilgisayar alırken vergi ödemeyecek! Erdoğan'dan vergi muafiyeti müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklarken, gençlere müjdeleri sıraladı. Başkan Erdoğan cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyeti geleceğini ifade etti. Erdoğan gençlere ayrıca ücretsiz internet verileceğini müjdeledi. Gençlere vergi muafiyeti ne kadar olacak? İşte detaylar...

17:05 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Erdoğan

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alınımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

Gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımında indirim

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri için 10 GB ücretsiz internet desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internete desteği verileceğini duyurdu.



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