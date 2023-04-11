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Üniversiteli gençlere 'Gençlik Kartı' uygulaması başlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 2023 seçim vaatlerini açıkladı. Beyannamede gençler için yapılacakları sıralarken müjdeleri ardı ardına sıraladı. Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize 'Gençlik Kartı' uygulamasını başlatacağız. Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız.” dedi. Peki gençlik Kartı nedir, şartları neler? Gençlik Kartına sahip olanlar hangi haklardan yararlanacak?

21:21 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Üniversiteli gençlere gençlik kartı uygulaması nedir?

Üniversiteli gençlere gençlik kartı uygulaması nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim vaatlerini açıkladı. Beyannamede çalışanlara enflasyon üzerinde zamdan, kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılmasına kadar çok önemli düzenlemeler yer alıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları.

Üniversiteli gençlere gençlik kartı uygulaması nedir?

“Beyannamede, karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar hayatın her kademesinde gençliğin dinamizminin ülkenin gelişmesi yolunda kullanılacağı belirtildi. "Üniversiteli gençlerimize 'Gençlik Kartı' uygulamasını başlatacağız.

Gençlik Kartına sahip olanlar hangi haklardan yararlanacak?

Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz
. Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.

Gençlere kredi desteği faizsiz mi?

Genç girişimcilerimiz için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kuracağız. TARGİB’lerde ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilerimize herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi, kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve belirli bir süreyle ürün alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını sağlayacağız. Kuracağımız tüm TARGİB’lerde; iş geliştirme, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilişim ve hukuk gibi alanlarda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunacak şekilde tüm giderlerini karşılayacağımız bir merkez oluşturacağız.

Üniversite burslu eğitim şartları neler?

Gençlerin üç temel alanda beceri kazanmalarını sağlayıcı, okul içi ve dışı programlar uygulamaya koyacağız. Bu çerçevede, en az bir müzik enstrümanını kullanabilmeyi, bir yabancı dil konuşmayı ve bir spor dalında lisans sahibi olmayı destekleyeceğiz. İmkanları kısıtlı kesimlere öncelik vermek kaydıyla bu üç alanda, beceri kazanan gençlerimizin üniversiteye girişini kolaylaştıracak ve burslu eğitim görmelerini sağlayacağız. Objektif kriterler altında belirlenecek 30 bin genç yeteneğimizi günümüz şartlarında stratejik önemi haiz olan spesifik 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikle uzman olarak yetiştireceğiz. Kendi işini kuran genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız. Siyasete gençlerin bakış açısının daha fazla damga vurmasını sağlayacak, gençlerimize siyasette daha fazla alan açacağız. Gençlerimize esnek çalışma koşulları sunacağız."



#Gençlik Kartı
#ak parti seçim beyannamesi
#cumhurbaşkanı erdoğan
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