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Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek mi?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek mi?

16:0725/11/2024, الإثنين
G: 25/11/2024, الإثنين
Yeni Şafak
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GSS borçları siliniyor mu?
GSS borçları siliniyor mu?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçları silinecek. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait 2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. Son dakika açıklaması AK Parti'den geldi. İşte detaylar.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini bildirdi. Meclis'e sunulacak yeni teklife göre, 10 yıllık zaman aşımına uğramış GSS prim borçları affedilecek. İşte GSS affına ilişkin detaylar.

Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek mi?

Sosyal Sigortalar ve
kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buan göre şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.

GSS borcu olan sağlık hizmeti alacak mı?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek. Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar

Brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.

Geçen sene de benzer bir durum yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.

GSS nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de sağlık sigortası kapsamına giren tüm vatandaşların sağlık harcamalarını karşılamayı amaçlayan bir sistemdir. Bu sigorta, kişilerin ekonomik durumuna bakılmaksızın, sağlık risklerinden korunmalarını ve olası tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmasını sağlar.

Genel sağlık sigorta borcu nasıl öğrenilir?

GSS borç sorgulama işlemini internet üzerinden T.C. kimlik numaran ile gerçekleştirebilirsin. E-devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi tamamlanır.

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#Genel Sağlık Sigortası
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