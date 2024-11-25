AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini bildirdi. Meclis'e sunulacak yeni teklife göre, 10 yıllık zaman aşımına uğramış GSS prim borçları affedilecek. İşte GSS affına ilişkin detaylar.
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek. Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar
Brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.
Geçen sene de benzer bir durum yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.
Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de sağlık sigortası kapsamına giren tüm vatandaşların sağlık harcamalarını karşılamayı amaçlayan bir sistemdir. Bu sigorta, kişilerin ekonomik durumuna bakılmaksızın, sağlık risklerinden korunmalarını ve olası tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmasını sağlar.
GSS borç sorgulama işlemini internet üzerinden T.C. kimlik numaran ile gerçekleştirebilirsin. E-devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi tamamlanır.