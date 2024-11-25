Sosyal Sigortalar ve

kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buan göre şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.