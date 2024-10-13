Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için ödenmesi gereken bir tutardır. GSS ne kadar sorusunun yanıtı ise her yıl değişen asgari ücrete göre belirlenir. Geliri belli bir seviyenin üzerinde olan herkesin ödemesi gereken bu prim, brüt asgari ücretin belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla, güncel GSS prim tutarı ne kadar olduğu merak konusu.

Genel Sağlık Sigortası prim tutarı ne kadardır?

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2024 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 600,08 TL’dir.

Genel sağlık sigortası nedir?

Genel sağlık sigortası, bireylerin sağlıklarının korunmasını ve sağlık riskleri ile karşılaşmaları durumunda oluşan harcamaların finansmanını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sistem, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, tüm toplum fertlerinin ortaya çıkabilecek hastalık risklerine karşı sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanmasını amaçlamaktadır. Genel sağlık sigortası sayesinde, vatandaşlar ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine kolayca erişebilirken, sağlık harcamalarının finansmanı da güvence altına alınmış olur.

Genel Sağlık Sigortası zorunlu mudur?

Ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşları 1/1/2012 tarihinde zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Kimler Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındadır?

Kanunen zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigortalı olanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, vatansız olarak tanımlanan kişiler,

aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

ülkemizde kesintisiz bir yıldır ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarından talepte bulunan kişiler, talepte bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar,

haklarında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar, yedek subay öğrencileri ve adayları, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ve bunun haricinde herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve ülkemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Gençler genel sağlık sigortasından nasıl faydalanmaktadır?

Lise ve dengi öğrenimden mezun olan gençler, mezun oldukları tarihten sonra 20 yaşını geçmemek kaydıyla iki yıl süreyle Devlet tarafından karşılanan primlerle genel sağlık sigortasından yararlanma hakkına sahiptir.