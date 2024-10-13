Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması, emeklilik yaşı hesaplanırken eksik sayılan süreleri tamamlamak amacıyla yapılan ödemelerdir. Askerlik borçlanması tutarı ve doğum borçlanması tutarı, her yıl güncellenen brüt asgari ücretin belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Bu sayede, askerlik veya doğum nedeniyle çalışamayan süreler emeklilik yaşına dahil edilerek, daha erken emekli olma imkanı sağlanır.

Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması, emeklilik yaşını öne çekmek ve prim gün sayısını artırmak isteyen sigortalılar için önemli bir avantaj sağlar. Her iki borçlanma türü de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yapılır ve belirli adımları takip etmek gerekir. İşte askerlik ve doğum borçlanmasının nasıl yapılacağına dair detaylar:

Askerlik Borçlanmasında Ne Kadar?

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle, askerlik ve doğum borçlanması ücretleri de artacak. Bu borçlanmalar, günlük brüt asgari ücretin %32’si ile bu tutarın 7,5 katı arasında bir miktar olabilir. 2024 yılında askerlik ve doğum borçlanması için ödenmesi gereken minimum tutar 213 TL, maksimum tutar ise 1600 TL olarak belirlenmiştir.

Askerlik Borçlanması Hesaplama

2024 yılı itibariyle, 360 gün (12 ay) süre için askerlik borçlanmasının maliyeti minimum 360 çarpı 213,36 TL olarak hesaplandığında, toplamda 76.809,6 TL’ye denk gelir. Aynı şekilde, 450 gün (15 ay) süre için yapılacak askerlik borçlanmasının bedeli, günlük 213,36 TL ile çarpıldığında, toplamda en az 96.012 TL olur.

2024 askerlik borçlanması hesaplama için en doğru sonuç şu şekildedir:

360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 360*213,36 = 76.809,6 TL.

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 450*213,36 = 96.012 TL.

540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 540*213,36 = 115.214,4 TL.

Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması işlemi, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinden indirilecek borçlanma talep dilekçesinin doldurulup, ilgili SGK birimine doğrudan elden teslim edilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Askerlik Borçlanması Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması sorgulaması e-devlet sistemi üzerinden yapılır. Askerlik borçlanması başvurusunda bulunduysanız veya yeni askerlik borçlanması başvurusu yapacaksanız https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu adresine müracaat etmelisiniz. Askerlik borçlanması sürecinin takibi de aynı link üzerinden yapılabilir.

18 Aylık Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 450*213,36 = 96.012 TL. 540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 540*213,36 = 115.214,4 TL. 720 gün (24 ay) askerlik borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 720*213,36 = 153.619,6 TL.

15 Aylık Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 450*213,36 = 96.012 TL.

1999 Öncesi Askerlik Borçlanması

İlk sigortalılık girişi 1999 yılı ve öncesinde askerlik borçlanması nasıl olacaktır? Kanun koyucu tarafından bu kişilere özel bir düzenleme yapılmıştır. Emeklilik için 60 yaşını tamamlama, 4500 prim günü ödeme ve 25 yıl sigortalılık süresini doldurma gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

2000 Öncesi Askerlik Borçlanması

İlk sigortalılık girişi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan askerliğini yapmış erkek vatandaşlar, 60 yaşını tamamlamış ve 7000 gün prim ödemiş olduklarında emekli olma hakkına sahiptir.

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından belirli bir süre uzak kalan, en az bir gün sigortalı çalışmış kadınların geriye dönük prim ödeme yapmasına imkân veren durumdur. Geriye dönük prim ödeme şansı veren doğum borçlanması emeklilik konusundaki dezavantajı ortadan kaldırmayı amaçlar.

Doğum Borçlanması Şartları Neler?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için gerekli şartlar:

çocuğun sağ olarak doğması doğumdan önce sigortalı olarak çalışmak doğumdan sonraki 2 yıl sürekli bir sigortanın olmaması (tam 2 yıl çalışma yoksa eksik olan günler borçlanılabilir) Yararlanma şartları ise aşağıdaki gibidir: Sigorta statüsü fark etmeden bütün kadınlar doğum borçlanması yapabilir. En fazla 3 çocuk kadar doğum borçlanması yapılabilir. Her 1 çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması yapılabilir. Yani 3 çocuk için en fazla 2.160 gün doğum borçlanması ödenebilir.

Doğum Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Doğum borçlanması günlük brüt asgari ücretin %32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. 2024 yılı Ocak sonrası brüt asgari ücret 20.002,50 TL olduğu için günlük brüt kazanç 666,75 TL, doğum borçlanması bedeli ise 2024 yılı için günlük en az (666,75*0,32) 213,36 TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda:

1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 720*213,36 = 153.619,02 TL.

2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 1.440*213,36 = 307.238,4 TL.

3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli 2024 yılı için en az: 2.160*213,36 = 460.857,6 TL.

Kadın Sigortalı Ne Kadarlık Süreyi Borçlanabilir?

Her bir çocuk için en fazla 1 yıl doğum borçlanması yapılabilir. En fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık süreler için yapılır. Yani toplamda 6 yıl için borçlanma yapılabilir. 2 yıllık süreye şunlar dâhildir:

doğumdan sonraki sekiz hafta, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süre doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahildir.







