UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Genk ile kozlarını paylaşacak. Belçika temsilcisi Genk, Servette ve Olympiakos takımlarını eleyerek play-off’a yükseldi. Temsilcimiz Adana Demirspor ise CFR Cluj ve Osijek takımlarını eleyerek play-off’a hak kazandı. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.