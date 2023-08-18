|
Özgün

Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. Avrupa’ya rüzgar gibi bir başlangıç yapan Mavi Şimşekler, 2. tur ve 3. tur elemelerinde CFR Cluj ve Osijek’i elerek play-off turuna yükseldi. Adana Demirspor tecrübeli isim Patrick Kluivert önderliğinde zorlu Genk deplasmanından en iyi skoru elde ederek tur için avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

16:19 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Genk ile kozlarını paylaşacak. Belçika temsilcisi Genk, Servette ve Olympiakos takımlarını eleyerek play-off’a yükseldi. Temsilcimiz Adana Demirspor ise CFR Cluj ve Osijek takımlarını eleyerek play-off’a hak kazandı. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçı Genk - Adana Demirspor karşılaşması 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi.




#Genk
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#play-off
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı