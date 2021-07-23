Gezzal'in yeni takımı kim oldu? Taraflar anlaştı: Beşiktaş mı Galatasaray mı?

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal'ın yeni takımı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak isteği 29 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray'ın 3+1 yıllığına anlaşma sağladığı iddia edildi.

Son günlerin en çok merak edilen Rachid Ghezzal konusunda düğüm çözülüyor. Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak şampiyon Beşiktaş ile tamamlayan ve gösterdiği başarılı performansla birçok takımın transfer listesinde yer alan Cezayirli futbolcunun yeni takım belli oldu.

GEZZAL'İN YENİ TAKIMI HANGİSİ: BEŞİKTAŞ MI GALTASARAY MI?

Cezayirli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile de anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bugün yaşanan yeni gelişmelere ve A SPOR'un haberine göre, Beşiktaş, Gezzal ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'ın daha fazla para verdiği iddia edilmişti

Galatasaray'ın Leicester City'ye, Beşiktaş'a oranla 500 bin euro daha fazla bonservis, oyuncuya da 400 bin euro fazla maaş verdiği iddia edilmişti.

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle oynadı.

Sergen Yalçın'dan Ghezzal açıklaması: "Anlam veremedim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal konusunda başkan Ahmet Nur Çebi’nin ve yönetiminin elinden gelen tüm imkanları kullandığını belirterek, adı Galatasaray ile anılan Cezayirli oyuncu ile ilgili son bir hamle daha yapacaklarını söyledi.

Ghezzal’in menajeri ile sorun yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim"

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