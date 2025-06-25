GİB, Yargıtay, Danıştay ve üniversitelere personel alımı 2025: Kamu iş ilanları, kadrolar ve başvuru şartları

Kamu kurumları, birçok alanda istihdam edilmek üzere toplam 173 sözleşmeli personel alımı için düğmeye bastı. Bakanlıklar, üniversiteler ve başkanlıklar bünyesinde görev yapacak adaylar için KPSS puanı, sözlü sınav süreci ve başvuru tarihleri netleşti. İşte kurum bazlı detaylar...
Kamu kurumları, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere toplam 173 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreçleri başlayan alımlarda en fazla kontenjan Gelir İdaresi Başkanlığı’na ayrıldı. Yargıtay, Danıştay, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Uzay Ajansı ve bazı üniversiteler de farklı pozisyonlarda personel istihdam edecek.
Adaylardan KPSS puanı, bazı kurumlar için ise yabancı dil puanı ve mülakat başarı sıralaması aranıyor. Başvurular haziran ve temmuz aylarında sona erecek. Tüm ilanlara Kariyer Kapısı üzerinden erişilebiliyor.
KAMU KURUMLARI PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI VE BAŞVURU BİLGİLERİ
1. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB): 81 Personel
GİB, Ankara merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 81 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Alım kapsamında şu pozisyonlar yer alıyor:
Yazılım Geliştirici, Siber Güvenlik Uzmanı, Ağ Yönetimi Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Yapay Zeka Uzmanı
- Başvuru Tarihleri: 23 Haziran – 4 Temmuz 2025
- Sözlü Sınav: 21 Temmuz – 1 Ağustos 2025
2. Yargıtay Başkanlığı: 11 Bilişim Uzmanı
Bilgi İşlem Merkezi’ne 11 sözleşmeli bilişim uzmanı alımı yapılacak. Pozisyonlar arasında: Yazılım Uzmanı, Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı, DevOps Yöneticisi bulunuyor.
- Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2025
-Değerlendirme: Sözlü sınav başarı sıralamasına göre yapılacak.
3. Danıştay Başkanlığı: 8 Bilişim Personeli
Danıştay, Bilgi İşlem Merkezi’ne 8 sözleşmeli personel alımı yapacak. Değerlendirmede: %70 KPSSP3 puanı, %30 YDS İngilizce puanı
- Son Başvuru Tarihi: 6 Temmuz 2025
- Mülakat: 8 – 12 Eylül 2025 (Sözlü + Uygulamalı)
Diğer kurum ve üniversitelerden alım ilanları
4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM): 25 Uzman Yardımcısı
- Mezuniyet: Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat vb.
- Başvuru Tarihleri: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025
- KPSS’ye dayalı yarışma sınavı ile alım yapılacak.
5. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 2 Personel
- Büro Personeli
- Sağlık Teknikeri
- Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2025
- Alım, KPSS (B) puan sırasına göre olacak – Sınav yok
- Sonuçlar: 11 Temmuz 2025
6. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı: 5 Personel
1 Şoför, 4 Temizlik Görevlisi
Son Başvuru: 7 Temmuz 2025
KPSS P94 puanı esas alınacak.
7. Karadeniz Teknik Üniversitesi: 1 Büro Personeli
- Lisans mezunları arasından seçilecek.
- Son Başvuru: 7 Temmuz 2025
- Sınavsız, KPSSP3 puan sırasına göre alım