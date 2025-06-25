GİB, Yargıtay, Danıştay ve üniversitelere personel alımı 2025: Kamu iş ilanları, kadrolar ve başvuru şartları

Kamu kurumları, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere toplam 173 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreçleri başlayan alımlarda en fazla kontenjan Gelir İdaresi Başkanlığı’na ayrıldı. Yargıtay, Danıştay, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Uzay Ajansı ve bazı üniversiteler de farklı pozisyonlarda personel istihdam edecek.