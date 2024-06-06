oldu. Giovanni Christiaan "Gio" van Bronckhorst 5 Şubat 1975’te doğdu. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırmaktadır. Öncesinde orta saha oyuncusu olan van Bronckhorst, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sol beke geçti.

oldu. Giovanni Christiaan "Gio" van Bronckhorst 5 Şubat 1975’te doğdu. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırmaktadır. Öncesinde orta saha oyuncusu olan van Bronckhorst, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sol beke geçti.

107 kez Hollanda milli takım formasını giydi. 2006 ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda ve 2000, 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etti. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kaptanıydı.