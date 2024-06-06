Giovanni van Bronckhorst Nereli?
Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde doğmuştur.
Giovanni van Bronckhorst Kaç Yaşında?
2024 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.
Giovanni van Bronckhorst Hangi Takımda?
Beşiktaş'ı çalıştırmaktadır.
Giovanni van Bronckhorst Futbolculuk Kariyeri:
- Futbola RKC Waalwijk'te başladı.
- 1998 yılında Feyenoord'a transfer oldu.
- 2001 yılında Rangers'a transfer oldu.
- 2003 yılında Arsenal'e transfer oldu.
- 2006 yılında Barcelona'ya transfer oldu.
- 2008 yılında tekrar Feyenoord'a döndü.
- 2011 yılında futbolu bıraktı.
Giovanni van Bronckhorst Teknik Direktörlük Kariyeri:
2015 yılında Feyenoord'un teknik direktörü oldu.
2017 yılında Feyenoord'u 18 yıl aradan sonra Eredivisie şampiyonluğuna ulaştırdı.
2021 yılında Rangers'ın teknik direktörlüğüne getirildi.
2022 yılında Rangers ile UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi.
Giovanni van Bronckhorst Milli Takım Kariyeri:
107 kez Hollanda milli takım formasını giydi. 2006 ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda ve 2000, 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etti. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kaptanıydı.
Giovanni van Bronckhorst Başarıları:
Futbolcu Olarak:
- Eredivisie (2): 1999, 2002
- Scottish Premier League (3): 2005, 2009, 2010
- La Liga (1): 2006
- UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2005
- UEFA Kupası (1): 2002
- UEFA Intertoto Kupası (1): 2001
- KNVB Kupası (2): 1999, 2008
- İskoç Kupası (2): 2009, 2010
- İskoç Ligi Kupası (3): 2003, 2005, 2008
Teknik Direktör Olarak:
Eredivisie (1): 2017
Scottish Premiership (1): 2022