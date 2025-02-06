Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamındaki merkez dahil 13 ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere dayanarak, olumsuz yol koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü, il merkezi ve ilçelerdeki eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.





GİRESUN VALİLİĞİNDEN TATİL AÇIKLAMASI





Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, olumsuz yol koşulları ve buzlanma nedeniyle Merkez İlçe ve bağlı köy okullarıyla birlikte Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. Ayrıca, Dereli ilçesine bağlı belde ve köy okulları, Görele, Doğankent, Güce, Piraziz ve Yağlıdere beldesi ve köy okullarında da eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.





Bunun yanı sıra, Bulancak ilçesine bağlı Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile köy okulları, Espiye ve Eynesil ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda da eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi.



