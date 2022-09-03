Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Giresunspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Giresunspor Konyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Giresunspor - Konyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Giresunspor Konyaspor maçı hangi kanalda canlı?

Giresunspor - Konyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

Giresunspor yeni sezona sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybederek başladı. Ligin 2. haftasıdna deplasmanda Okan Buruklu Galatasaray'ı 1-0 ile geçen yeşil-beyazlılar 3. haftada Kasımpaşa'yı da sahasında aynı skorla mağlup etti. Karadeniz temsilcisi ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. 4 haftada 6 puan toplayan Giresunspor ligde 11. sırada yer alıyor.

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arabam.com Konyaspor, yeni sezonun ilk iki haftasında sırasıyla deplasmanda MKE Ankaragücü ile sahasında da Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. İlk iki hafta golsüz beraberliklerle sahadan ayrılan Konyaspor 3. hafta maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 ile mağlup edip sezonun ilk 3 puanına ulaşmıştı. Konyaspor, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi de 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ligde 4 hafta sonunda 8 puan toplayan Konyaspor 4. sırada yer alıyor.