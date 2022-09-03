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Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında Çotanak Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürerken, taraftarlar heyecanla beklenen mücadele öncesi Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Konyaspor maçı hangi kanalda? sorularını yoğunlaştırdı. İşte maça ilişkin detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GİRESUNSPOR KONYASPOR CANLI: Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11
Giresunspor Konyaspor maç saati

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Giresunspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Giresunspor Konyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Giresunspor - Konyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Giresunspor Konyaspor maçı hangi kanalda canlı?

Giresunspor - Konyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

Giresunspor yeni sezona sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybederek başladı. Ligin 2. haftasıdna deplasmanda Okan Buruklu Galatasaray'ı 1-0 ile geçen yeşil-beyazlılar 3. haftada Kasımpaşa'yı da sahasında aynı skorla mağlup etti. Karadeniz temsilcisi ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. 4 haftada 6 puan toplayan Giresunspor ligde 11. sırada yer alıyor.

arabam.com Konyaspor, yeni sezonun ilk iki haftasında sırasıyla deplasmanda MKE Ankaragücü ile sahasında da Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. İlk iki hafta golsüz beraberliklerle sahadan ayrılan Konyaspor 3. hafta maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 ile mağlup edip sezonun ilk 3 puanına ulaşmıştı. Konyaspor, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi de 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ligde 4 hafta sonunda 8 puan toplayan Konyaspor 4. sırada yer alıyor.
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