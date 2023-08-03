Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.
Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Önemli değişikliklerin ve atamaların yapıldığı toplantıda, rütbe değişikliği de yapıldı. YAŞ ile ilgili yapılan kararlar, İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.
Genelkurmay Başkanı kim oldu?
Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı.
İlk kadın amiral Gökçen Fırat oldu
Gökçen Fırat kimdir?
Gökçen Fırat, Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı. Amiral Gökçen Fırat bir gazeteye verdiği verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı.
Evet. Benim için amaç farklı olmak ve subay olmaktı.
Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi.
Evet. Kara harp, hava harp okullarının da broşürleri gelmişti ama Deniz Harp Okulu'nun sınavına girdim sadece. Denizci olmak daha özgün ve daha zevkli. Çünkü denizle içiçesiniz, devamlı seyirler var.
Annem önce tıpa girmemi istiyordu. Ama babam çok destekledi. Kendisi de çok istemiş zamanında, olmamış. Benim olmamı çok istedi.
Ben 98'de mezun oldum. 5 yıl Yavuz fırkateyninde çalıştım. O gemi 200 kişilikti ve yaklaşık 110 metreydi. Bu gemi 28 metre. Oradan tayinle buraya geldim. Burada bir-iki sene kaldıktan sonra başka bir gemiye ya da kara birliğine çıkabilirdim. Her subayın mesleki patentine göre değişiyor bu; ben komutan oldum.
Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak istiyorum. Bu sınava girmek için belli rütbede olmak gerekiyor. O rütbeye de kadınlar ilk kez geçen sene ulaştı ama kazanan olmadı. Şimdi benim sıram."