Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Önemli değişikliklerin ve atamaların yapıldığı toplantıda, rütbe değişikliği de yapıldı. YAŞ ile ilgili yapılan kararlar, İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Genelkurmay Başkanı kim oldu?

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

İlk kadın amiral Gökçen Fırat oldu

Öte yandan bir ilk yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay Gökçen Fırat , Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu. Öylelikle Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

Gökçen Fırat kimdir?

Gökçen Fırat, Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı. Amiral Gökçen Fırat bir gazeteye verdiği verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Neden doktor olmayı istemediniz?

Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı.

Farklı olmak, ilki başarmak mı istediniz yani?

Evet. Benim için amaç farklı olmak ve subay olmaktı.

Bu üniforma aşkı nereden kaynaklanıyor peki?

Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi.

Donanmayı özellikle mi istediniz peki?

Evet. Kara harp, hava harp okullarının da broşürleri gelmişti ama Deniz Harp Okulu'nun sınavına girdim sadece. Denizci olmak daha özgün ve daha zevkli. Çünkü denizle içiçesiniz, devamlı seyirler var.

Aileniz nasıl bakıyor mesleğinize?

Annem önce tıpa girmemi istiyordu. Ama babam çok destekledi. Kendisi de çok istemiş zamanında, olmamış. Benim olmamı çok istedi.

Gemi komutanlığına nasıl terfi ediyorsunuz, hangi süreçlerden geçtiniz?

Ben 98'de mezun oldum. 5 yıl Yavuz fırkateyninde çalıştım. O gemi 200 kişilikti ve yaklaşık 110 metreydi. Bu gemi 28 metre. Oradan tayinle buraya geldim. Burada bir-iki sene kaldıktan sonra başka bir gemiye ya da kara birliğine çıkabilirdim. Her subayın mesleki patentine göre değişiyor bu; ben komutan oldum.

Gemi komutanlığından sonraki adım nedir?

Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak istiyorum. Bu sınava girmek için belli rütbede olmak gerekiyor. O rütbeye de kadınlar ilk kez geçen sene ulaştı ama kazanan olmadı. Şimdi benim sıram."



